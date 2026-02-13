„Stalówki” kończą sezon na czwartym miejscu

Stal w ośmiu spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa - obydwa nad zdecydowanym outsiderem SPZ WJM Błażowa; 121:13 w Stalowej Woli i 128:21 na wyjeździe.
Najwięcej punktów w sezonie 2025/26 zdobyły dla Stali: Julia Sokal - 126 (śr. 15,7), Maja Małek - 92 (śr. 11,5), Weronika Urban - 87 (śr. 14,5), Paulina Kurzelewska - 48 (śr. 6,8), Zuzanna Górak - 45 (śr. 7,5).
8. kolejka
STAL STALOWA WOLA - ZSL LEŻAJSK/LOTNIK WIERZAWICE 54:66 (12:14, 17:17, 13:20, 12:15)
STAL: P.Kurzelewska 13, Sokal 10 (1x3), Krokos 9, Górak 8, Małek 8, Cebula 6, G.Góra, J.Góra, Duszka, Urban, Wołoszyn.
ZSL: Borkowska 26 (2x3), Krzyżak 16, Sarzyńska 9, Okruch 6, Niemczyk 4, Majewska 3, Hajduczka 2, D.Czapla, I.Czapla, Kuras, Podgórczyk.
