Adamietz
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 lutego 2026

„Stalówki” kończą sezon na czwartym miejscu

W ostatnim swoim występie w lubelsko-podkarpackiej lidze juniorek U17, koszykarki Stali Stalowa Wola przegrały w domu z drużyną ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice. Najlepszą drużyną Podkarpacia w tej kategorii wiekowej została Bogdanka AZS UMCS Lublin.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal w ośmiu spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa - obydwa nad zdecydowanym outsiderem SPZ WJM Błażowa; 121:13 w Stalowej Woli i 128:21 na wyjeździe.
Najwięcej punktów w sezonie 2025/26 zdobyły dla Stali: Julia Sokal - 126 (śr. 15,7), Maja Małek - 92 (śr. 11,5), Weronika Urban - 87 (śr. 14,5), Paulina Kurzelewska - 48 (śr. 6,8), Zuzanna Górak - 45 (śr. 7,5).

8. kolejka
STAL STALOWA WOLA - ZSL LEŻAJSK/LOTNIK WIERZAWICE 54:66 (12:14, 17:17, 13:20, 12:15)
STAL: P.Kurzelewska 13, Sokal 10 (1x3), Krokos 9, Górak 8, Małek 8, Cebula 6, G.Góra, J.Góra, Duszka, Urban, Wołoszyn.
ZSL: Borkowska 26 (2x3), Krzyżak 16, Sarzyńska 9, Okruch 6, Niemczyk 4, Majewska 3, Hajduczka 2, D.Czapla, I.Czapla, Kuras, Podgórczyk.

