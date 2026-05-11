Sokół wrócił z dalekiej podróży. Mażysz uratował remis

Po 22. minutach kibice w Nisku przecierali oczy ze zdumienia. Sokół przegrywał z LKS-em Czeluśnica już 0:2. Na szczęście gospodarze nie spasowali, pokazali charakter i dzięki dubletowi Jakuba Mażysza wywalczyli jeden punkt. ŁKS Łowisko przegrało w Dębicy z Igloopolem 0:3, a Stal Gorzyce z Błękitnymi w Ropczycach 1:2.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Nisku początek meczu należał zdecydowanie do gości. Już w 2. minucie Kalinin wykorzystał szybki atak i otworzył wynik spotkania. Niedługo później po zagraniu ręką w polu karnym, sędzia wskazał na „wapno”, a Brazylijczyk Mohamed Bah pewnym strzałem podwyższył prowadzenie przyjezdnych.
Sokół odpowiedział jednak niemal natychmiast. Świetną akcję przeprowadzili Dziopak i Lebioda, a całość wykończył Jakub Mażysz, dając swojej drużynie kontaktowego gola jeszcze przed przerwą.
Po zmianie stron niżanie ruszyli do odrabiania strat. Ich wysiłki przyniosły efekt w 75. minucie, kiedy ponownie błysnął Mażysz. Napastnik Sokoła najwyżej wyskoczył do dośrodkowania Bieniasza i strzałem głową doprowadził do remisu.
Końcówka należała do gospodarzy, którzy byli blisko zdobycia zwycięskiej bramki. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami, choć po przebiegu spotkania remis wydaje się wynikiem sprawiedliwym.

Sokół Nisko - LKS Czeluśnica 2:2 (1:2)
0:1 Kalinin (2) 0:2 Bah (22-karny), 1:2 Mażysz (24), 2:2 Mażysz (74)
Sokół: Konefał - Halamaka, Stępień, Rękas, Maćkowiak (60 Olszowy), Kelechi, Dziopak (67 Chmaj), Pietrzyk (88 Mezenner), Bieniasz, Lebioda, Mażysz.
LKS: Lepucki - Honkisz, Sabik, Longinotti, Podilnyk, Kalinin, Walaszczyk (61 Vanda), Sęp, Hvozd, Berte, Bah.

Sędziował Paweł Kantor (Dębica).
Żółte kartki: Kelechi, Dziopak, Lebioda, Olszowy - Hvozd, Honkisz.

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
