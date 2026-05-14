Ogłosili przetarg na projekt podziemnego parkingu z funkcją schronu

Nowa inwestycja ma powstać w okolicach skrzyżowania ulic KEN i Wojska Polskiego. Samorząd chce połączyć funkcję parkingu z rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną ludności.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Projekt ma otrzymać dofinansowanie w ramach programu dotyczącego ochrony ludności i obrony cywilnej. Według zapowiedzi będzie to jedna z pierwszych takich inwestycji realizowanych na Podkarpaciu.

Oferty w przetargu można składać do 20 maja. Na wykonanie dokumentacji przewidziano maksymalnie 120 dni od momentu podpisania umowy.