Stalowa Wola 14 maja 2026

Ogłosili przetarg na projekt podziemnego parkingu z funkcją schronu

W Stalowej Woli planowana jest budowa podziemnego parkingu, który w sytuacjach zagrożenia będzie mógł zostać wykorzystany jako miejsce ukrycia dla mieszkańców. Miasto rozpoczęło pierwszy etap inwestycji i szuka firmy, która przygotuje projekt obiektu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowa inwestycja ma powstać w okolicach skrzyżowania ulic KEN i Wojska Polskiego. Samorząd chce połączyć funkcję parkingu z rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną ludności.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Projekt ma otrzymać dofinansowanie w ramach programu dotyczącego ochrony ludności i obrony cywilnej. Według zapowiedzi będzie to jedna z pierwszych takich inwestycji realizowanych na Podkarpaciu.

Oferty w przetargu można składać do 20 maja. Na wykonanie dokumentacji przewidziano maksymalnie 120 dni od momentu podpisania umowy.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

