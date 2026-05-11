Młoda „Stalówka” zatrzymana przez bramkarza Łańcuta

Juniorzy starsi Stali Stalowa Wola po raz pierwszy w tym sezonie stracili punkty w rozgrywkach ligowych. „Zielono-czarni” przegrali przed własną publicznością ze Stalą Łańcut 0:2. Mimo niekorzystnego wyniku zespół prowadzony przez trenera Marka Kusiaka utrzymał pozycję lidera tabeli. Kolejnym rywalem stalowowolan będzie Stal Mielec. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 11:00 w Stalowej Woli.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W meczu przeciwko drużynie z Łańcuta gospodarze od początku do końca mieli wyraźną przewagę. „Stalówka” częściej utrzymywała się przy piłce i stwarzała sytuacje bramkowe, jednak brakowało skutecznego wykończenia akcji. Świetne zawody rozegrał także bramkarz gości Kacper Nycz, który wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą gola i był jedną z najważniejszych postaci spotkania.

Goście objęli prowadzenie przy pierwszym celnym strzale oddanym na bramkę Stali Stalowa Wola. W 54. minucie do siatki trafił Leńczyk. Drugie uderzenie zanotowali w 75. minucie, a więc wtedy, kiedy po raz drugi w tym dniu piłka znalazła się w siatce „Stalówki”...

STAL STALOWA WOLA - STAL ŁAŃCUT 0:2 (0:0)

0-1 Leńczyk (54), 0-2 Zięba (75)

STALOWA WOLA: Koszałka - Drozd (46 Moskal), Sokal, Słowik, Waszkiewicz, Jarosz (43 Kopeć), Wietecha, Ziemianin (60 Skoczylas), Laba, Skwarczyński, Naporowski.
ŁAŃCUT: Nycz - Dziepak, Trześniowski, Jawniak, Oczoś, Hałoń, Zięba, Gut (61 Mroszczyk), Rzemień (61 Oleksy), Leńczyk (78 Bar), Łupicki.
Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola)

W innych meczach 7 kolejki U19: Stal Mielec - DAP Dębica 4:1 (2:0), Grunwald Budziwój - Karpaty Krosno 0:3 (0:2), UKS Kolorado Wola Chorzelowska - Siarka 0:1 (0:0).

W tabeli na prowadzeniu Stal Stalowa Wola - 16 pkt (5 zw. - 1 rem. - 1 por., br: 24:6. Miejsce drugie zajmuje Siarka - 14 pkt (4-2-1, br. 14:5), a trzecie Stal Mielec - 13 pkt (4-1-2, br. 18:12).

