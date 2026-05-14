Poradnia „Pozytywka” w Nisku zostanie zmodernizowana i doposażona

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie infrastruktury Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Ośrodków/Zespołów Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjności”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Wartość pozyskanego grantu wynosi 547 827,45 zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę i wyposażenie pomieszczeń poradni.
Zakres planowanych prac
W ramach inwestycji przewidziano kompleksową modernizację przestrzeni Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży w SP ZOZ w Nisku. Obejmie ona m.in.:
- wykonanie nowych podziałów pomieszczeń,
- montaż drzwi o podwyższonych właściwościach wygłuszających,
- wymianę posadzek i wykładzin PCV,
- modernizację instalacji elektrycznej,
- utworzenie nowego pomieszczenia sanitarnego,
- prace malarskie,
- remont klatki schodowej wraz z wymianą balustrad i montażem drzwi między kondygnacjami,
- wyposażenie pomieszczeń w nowe meble oraz elementy zaplecza socjalnego.
Nowe funkcje poradni
Po zakończeniu prac zmodernizowane wnętrza będą służyć jako gabinety diagnostyczno-terapeutyczne, przestrzenie do terapii indywidualnej oraz strefy relaksacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży.
Nowe wyposażenie pozwoli na prowadzenie m.in. konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, psychoterapii, zajęć integracyjnych, mediacji rówieśniczych oraz treningów relaksacyjnych i technik wyciszających.
Dla kogo inwestycja?
Z efektów modernizacji skorzystają przede wszystkim dzieci i młodzież wymagające wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, ich rodzice i opiekunowie, a także personel medyczny i terapeutyczny. Ulepszona infrastruktura będzie również dostępna dla mieszkańców powiatu niżańskiego korzystających z publicznej opieki psychologicznej.
Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz dostosowanie poradni do aktualnych standardów funkcjonalnych, technicznych i akustycznych.
