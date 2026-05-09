Hutnicza odczarowana! Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew 3:0

Pierwsze zwycięstwo na swoim stadionie w rundzie wiosennej 2 ligi odniosła drużyna Stali Stalowa Wola! Zwycięski debiut przed swoją publicznością zanotował trener Dariusz Kantor. W najbliższej kolejce „zielono-czarni” zagrają na Stadionie Miejskim w Rzeszowie z Resovią. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20. =

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Mecz Stali z Sokołem rozpoczął się od dwóch wymarzonych sytuacji strzeleckich dla gości. Na szczęście obie zmarnował Maksymilian Stangret.
W 24. minucie Stal objęła prowadzenie. Janiszewski sfaulował w polu karnym Jakuba Kendzie i sędzia bez wahania wskazał na jedenasy metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Kacper Śpiewak.
Cztery minuty po wznowieniu gry po przerwie drugiego gola dla Stali po zagraniu piłki do Getingera, strzelił Maksymilian Hebel.
W końcówce spotkania, po efektownej indywidualnej akcji i kąśliwym strzale z ostrego kąta, ustalił Dawid Wolny. końcem regulaminowego czasu gry Dawid Wolny przypieczętował triumf Stalówki.

STAL STALOWA WOLA - SOKÓŁ KLECZEW 3:0 (1:0)
1:0 Śpiewak (24-rzut karny), 2:0 Hebel (49), 3:0 Wolny 88
Stal: Smyłek - Jaroszewski, Żemło, Oko (85 Kukułowicz), Getinger, Zaucha, Radecki, Hrnciar (66 Niedbała), Hebel (76 Surzyn), Kendzia (76 Sobeczko), Śpiewak (66 Wolny)
Sokół: Mazur - Zimmer (84 Branecki), Gawlik, Janiszewski ż, Bartosiak, Sangowski, Wandachowicz, Szczepankiewicz (59 Dudziński), Stangret (66 Retlewski), Śliwa, Kargul-Grobla (66 Tkaczyk)
Sędziował Maciej Kuropatwa (Katowice).
Żółte kartki: Oko, Wolny - Janiszewski, Dudziński.
Widzów 1850

