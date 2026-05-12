Poranek w ruchu, energia w brzuchu. Sport, zdrowie i dobra energia!

Aktywny poranek, pozytywna atmosfera i zdrowe śniadanie zamiast medalu? Tak właśnie zapowiada się wyjątkowe wydarzenie „Poranek w ruchu, energia w brzuchu”, które już wkrótce połączy mieszkańców Stalowej Woli wokół sportu, zdrowego stylu życia i wspólnej integracji. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu kondycji.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Już od godziny 8.30 stadion lekkoatletyczny przy ul. Staszica 2 w Stalowej Woli zamieni się w przestrzeń pełną ruchu, motywacji i dobrej energii. Organizatorzy przygotowali trening rekreacyjny dla osób na różnym poziomie zaawansowania, zarówno dla tych, którzy regularnie biegają, jak i dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną.

W programie treningu są: rozgrzewka, ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz bieg lub marszobieg na dystansie około 5 kilometrów. Zajęcia poprowadzi Stanisław Łańcucki, znany w regionie animator sportu, prezes Stalowowolskiego Klubu Biegacza oraz wielokrotny mistrz Polski, medalista mistrzostw Europy i świata w biegach na 800, 3000, 5000 m, w crossie i na 2000 I 3000 m z przeszkodami w kategorii Masters. Jego doświadczenie i sportowa pasja gwarantują świetną atmosferę oraz motywację do wspólnego ruchu.

Finał wydarzenia odbędzie się w Strefie Spotkań przy ul. Dmowskiego 11, w miejscu sprzyjającym integracji mieszkańców. To właśnie tam na uczestników czekać będzie wyjątkowa nagroda: zdrowe, pożywne śniadanie przygotowane przez partnera wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że celem inicjatywy jest promocja zdrowego stylu życia, budowanie dobrych nawyków i pokazanie, że aktywność fizyczna może być przyjemnością oraz sposobem na rozpoczęcie dnia z uśmiechem.

Coraz większą popularnością na świecie cieszą się tzw. biegi śniadaniowe – luźne, rekreacyjne spotkania łączące sport i wspólny posiłek. Tego typu wydarzenia organizowane są między innymi w Szwajcarii pod nazwą „Wake up and run”, gdzie uczestnicy spotykają się nawet o 5.30 rano, by przed pracą pobiegać i wspólnie zjeść śniadanie. Podobne inicjatywy rozwijają się także w Polsce, między innymi w Krakowie, Warszawie i Białymstoku. Teraz do tego grona dołącza Stalowa Wola.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola.

Zapisy prowadzone są poprzez formularz: https://forms.gle/XXTnMfo9HiLUqwPL9

