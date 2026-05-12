Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile

Za tym wyjątkowym osiągnięciem stoją miesiące intensywnych przygotowań, regularnych treningów oraz konsekwentnie realizowanego programu Shuttle Time. Od dwóch lat zawodnicy rozwijają swoje badmintonowe umiejętności pod okiem trenera Krzysztofa Chrustowskiego, uczestnicząc w zajęciach i zawodach sportowych, które pozwoliły im wejść na ogólnopolski poziom rywalizacji.

Efekty tej pracy są dziś widoczne w sposób spektakularny. Złote medale zdobyte w Katowicach stały się nie tylko powodem do dumy dla całego środowiska sportowego Stalowej Woli, ale również przepustką do kolejnego wielkiego marzenia.

Szansa na reprezentowanie Polski w Chile

Dzięki triumfowali podczas igrzysk zawodnicy ze Stalowej Woli uzyskali kwalifikację do losowania składu reprezentacji Polski na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Chile 2027. Możliwość reprezentowania kraju na międzynarodowej arenie to ogromne wyróżnienie i dowód, że ciężka praca może prowadzić do spełniania najambitniejszych sportowych celów.

– To ogromny sukces. Liczę na to, że wszyscy nasi złoci medaliści będą mieli szczęście podczas losowania składu reprezentacji Polski na przyszłoroczne Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Chile. Kajtek będzie brany pod uwagę również przy ustalaniu składu drużyny kolarskiej, ponieważ jest złotym medalistą Olimpiad Specjalnych w kolarstwie na 500 metrów i srebrnym medalistą na dystansie 1000 metrów – podkreśla trener Krzysztof Chrustowski.

Dwie dekady budowania sportowych marzeń

Sukces badmintonowej drużyny jest kolejnym ważnym rozdziałem w historii sportu osób z niepełnosprawnościami w Stalowej Woli. Krzysztof Chrustowski od lat konsekwentnie buduje środowisko, które daje młodym ludziom szansę rozwoju, sportowej rywalizacji i spełniania marzeń.

Warto przypomnieć, że w październiku 2007 roku prowadzona przez niego drużyna koszykarzy z sekcji Olimpiad Specjalnych w Stalowej Woli, złożona z uczniów Zespołu Szkół nr 6 oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” reprezentowała Polskę podczas Światowych Igrzysk w Szanghaju. Za rok minie od tego wydarzenia 20 lat.

