Era Inżyniera - Nauka, eksperymenty i dobra zabawa

Już w maju i czerwcu 2026 roku uczniowie szkół podstawowych oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola wezmą udział w wyjątkowym cyklu Festiwali Naukowych organizowanych w ramach projektu „ERA INŻYNIERA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.

Wydarzenia będą miały charakter edukacyjno-rozrywkowy i zostały przygotowane specjalnie z myślą o uczniach szkół uczestniczących w projekcie.

W Festiwalach Naukowych weźmie udział ponad 2 000 uczniów, a udział w nich jest bezpłatny. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na praktyczne poznawanie nauki poprzez doświadczenie, eksperymenty oraz aktywne uczestnictwo.

Nauka poprzez doświadczenie

Festiwale Naukowe to nowoczesna forma edukacji, która pokazuje, że zdobywanie wiedzy może być fascynującą przygodą.

Wydarzenia stanowią atrakcyjne zwieńczenie działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „ERA INŻYNIERA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.

W dobie cyfryzacji i szybkiego dostępu do informacji szczególnego znaczenia nabiera nauczanie poprzez praktykę i samodzielne odkrywanie świata. Dlatego Festiwale Naukowe będą opierały się na interaktywnych warsztatach, pokazach i aktywnościach angażujących uczniów do samodzielnego działania.

Celem festiwali jest rozbudzanie ciekawości świata, inspirowanie młodych ludzi do eksperymentowania oraz rozwijanie zainteresowań naukowych.

Program wydarzeń został dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w interaktywnych warsztatach, pokazach naukowych i eksperymentach, które pozwolą uczestnikom samodzielnie odkrywać prawa rządzące światem przyrody, fizyki, chemii czy matematyki.

Każdy festiwal będzie odbywać się na terenie szkoły w godzinach od 9:00 do 14:00. Centralnym punktem wydarzenia będzie scena główna z pokazami i wykładami naukowymi. Dodatkowo uczestnicy będą mogli korzystać z licznych stanowisk tematycznych przygotowanych przez Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy EduFun.

Co czeka na uczestników?

Matematyczne potyczki logiczne

Na stanowisku matematycznym uczniowie zmierzą się z zagadkami logicznymi, łamigłówkami i zadaniami rozwijającymi kreatywność. W programie znajdą się m.in. „Arytmetyczny pociąg”, matematyczne koło fortuny, Wieża Hanoi oraz Tangramy.

Atmosferyczne podróże kosmiczne

Miłośnicy astronomii poznają tajemnice Układu Słonecznego, gwiazdozbiorów i misji kosmicznych. Uczestnicy będą mogli obserwować modele planet, rozwiązywać quizy astronomiczne, sprawdzić swoją wagę na innych planetach oraz wziąć udział w kosmicznych zadaniach ruchowych.

Mobilne Planetarium

Jedną z największych atrakcji będzie Mobilne Planetarium, które pozwoli uczestnikom odbyć niezwykłą podróż po wszechświecie. Edukacyjne pokazy na kopule planetarium przybliżą zagadnienia związane z ruchem planet, fazami Księżyca czy zmianami pór roku.

Przyrodnicze -sekrety mikroświata

Stanowisko przyrodnicze umożliwi młodym odkrywcom samodzielne izolowanie DNA z owoców, obserwacje mikroskopowe oraz eksperymenty związane z funkcjonowaniem roślin i organizmów żywych. Uczniowie poznają również znaczenie owadów zapylających dla środowiska naturalnego. Dzieci i młodzież w przystępny sposób lepiej zrozumie podstawowe procesy biologiczne.

Fizyczne - zjawiska elektryczne i energia

Na stanowisku fizycznym uczestnicy będą budować proste obwody elektryczne, poznawać zjawiska elektrostatyczne oraz odkrywać działanie odnawialnych źródeł energii i ich znaczenie dla środowiska. Nie zabraknie również doświadczeń optycznych, eksperymentów z magnesami i efektownego „tornada w butelce”.

Chemiczne - akcje i reakcje

Duże emocje wzbudzą widowiskowe pokazy chemiczne z wykorzystaniem ciekłego azotu i suchego lodu. Uczniowie zobaczą m.in. gwałtowne zamrażanie przedmiotów, efekt mgły oraz doświadczenia związane ze zmianami stanów skupienia i reakcjami chemicznymi. Pokazom będą towarzyszyć wyjaśnienia obserwowanych zjawisk oraz wspólne wyciąganie wniosków.

Efektowne wykłady naukowe

Integralną częścią każdego festiwalu będą pokazy naukowe prezentujące właściwości materii w bardzo niskich temperaturach. W trakcie widowiskowych prelekcji uczestnicy zobaczą m.in. eksperymenty z ciekłym azotem, efektowne zjawiska termodynamiczne oraz imponujące pokazy pary i mgły.

Harmonogram Festiwali Naukowych 2026

Maj

18 maja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów

19 maja – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2

20 maja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków

21 maja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego

22 maja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Czerwiec

8 czerwca – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II

9 czerwca – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte

10 czerwca – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego

11 czerwca – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

12 czerwca – Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

Dodatkowe atrakcje i warsztaty

W programie każdego festiwalu będą także quizy i konkursy na stanowisku „Reboznakowa kraina”, dzięki którym uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, refleks i umiejętność współpracy.

W ofercie festiwali dla rodziców uczniów i nauczycieli organizator przygotował warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii VR/AR.

Projekt „Era Inżyniera” wspiera rozwój kompetencji badawczych i eksperymentalnych dzieci oraz młodzieży, pobudza kreatywność oraz zachęca do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki.

Organizatorzy podkreślają, że nowoczesna edukacja powinna angażować, inspirować i zachęcać do samodzielnego odkrywania świata.

Cykl Festiwali Naukowych zapowiada się jako jedno z najciekawszych edukacyjnych wydarzeń tej wiosny w Stalowej Woli, łączące naukę, nowoczesną edukację i dobrą zabawę.

Więcej informacji o projekcie, harmonogramach zajęć i dokumentach rekrutacyjnych można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz na profilu SCAL w mediach społecznościowych.

Partnerzy

Koło Fotograficzne KADR

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz"

KONTAKT

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Stalowowolskim Centrum Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta Stalowej Woli:

Lokalizacja biura,

Al. Jana Pawła II 25a, pokój 608 (VI piętro) 37-450 Stalowa Wola

tel.: +48 792 983 300

e-mail: scal@stalowawola.pl

Projekt „ERA INŻYNIERA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” nr FEPK.07.12-IP.01-0029/23 realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze dla Podkarpacia 2021–2027 (Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz przez budżet państwa.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Opracowanie: Renata Górska - koordynator projektu (SCAL)

Artykuł sponsorowany