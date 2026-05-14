Stalowa Wola: będzie można zwiedzić sąd i porozmawiać z prawnikami

Już 22 maja mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd. W ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Otwartych Sądów” swoje drzwi otworzy Sąd Rejonowy w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 16. Wydarzenie potrwa od godziny 16 do 21.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy przygotowali bogaty program skierowany zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w symulacjach rozpraw cywilnych i karnych, spotkaniach z mediatorami, kuratorami sądowymi oraz przedstawicielami zawodów prawniczych.

W programie znalazło się także zwiedzanie budynku sądu w zorganizowanych grupach. Jednym z ciekawszych punktów ma być spotkanie z archiwistką i prezentacja materiałów archiwalnych wykorzystywanych m.in. w badaniach genealogicznych.

Nie zabraknie również wykładów i prelekcji. O godzinie 18.30 prof. ucz. dr hab. Grzegorz Wolak opowie o dziedziczeniu z testamentu i ustawy, natomiast godzinę później funkcjonariusz policji przedstawi zagadnienia dotyczące oszustw wymierzonych w osoby starsze. Zaplanowano też prelekcję komorników sądowych poświęconą przebiegowi postępowania egzekucyjnego.

Dodatkowo na uczestników czekać będą rozmowy z sędziami, prokuratorami, adwokatami i radcami prawnymi, a także policyjne stoisko edukacyjno-profilaktyczne z prezentacją wyposażenia funkcjonariuszy.

„Noc Otwartych Sądów” to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości mająca przybliżyć mieszkańcom pracę wymiaru sprawiedliwości i zachęcić do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami zawodów prawniczych.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Karolina Kusińska

