12 maja 2026

Na pierwszym miejscu „Stalówki”. Z kompletem zwycięstw!

Koszykarki Stali Stalowa Wola odniosły dwa kolejne zwycięstwa w rozgrywkach U14 i z kompletem punktów zajmuje w tabeli pierwsze miejsce. W ostatniej kolejce drużyna trenera Artura Karlika pokonała w swojej hali MLKS Rzeszów, a w przedostatniej wygrała wyjazdowe spotkanie w Leżajsku. Z tym zespołem zmierzy się u siebie w następnej serii, którą zaplanowano na 24 maja.