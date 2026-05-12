Na pierwszym miejscu „Stalówki”. Z kompletem zwycięstw!

5. kolejka
ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice - Stal Stalowa Wola 65:68 (11:18, 20:15, 17:17, 17:18)
Stal: Sioda 28, Byra 15 (1x3), Litowczuk 8, Zacharz 8, Kopeć 6, Rzeszutko 2, Jarosz 1, Zawisza, Drzymała, Hauska, Dyl.
Dla ZSL najwięcej punktów: Sarzyńska 18 (1x3), D.Czapla 16, Podgórczyk 13, Wojnarska 10.
6. kolejka
Stal Stalowa Wola - MLKS Rzeszów 60:53 (13:15, 13:9, 14:12, 20:17)
Stal: Byra 23, Sioda 20, Kopeć 7, Litowczuk 4, Karkut 3, Zacharz 2, Jarosz 1, Drzymała, Kurzelewska, Zawisza, Bazan.
Dla MLKS najwięcej punktów: Kowal 10, Borek 10, Chamielec 8, Krzanowska 8.
