Nisko 14 maja 2026

Pijany kierowca spowodował kolizję w Nowosielcu

Blisko 3 promile alkoholu miał w organizmie 42-letni kierowca, który doprowadził do kolizji drogowej w Nowosielcu. Mężczyzna, jadąc saabem, uderzył w tył poprzedzającego go BMW. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja. Jak ustalili policjanci, kierujący BMW zwolnił, aby skręcić na posesję. Wtedy jadący za nim 42-latek nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył auta.

Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy saaba. Badanie wykazało ponad 2,8 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna jest mieszkańcem powiatu niżańskiego.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej.

Za jazdę po alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

