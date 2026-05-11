Koszykarskie emocje 3x3 w Stalowej Woli. Znamy finalistów MMP

W kategorii U15 chłopców najlepiej zaprezentował się UKS Basket 15 Przemyśl. W decydującym meczu zespół z Przemyśla pokonał Sulfur Tarnobrzeg 12:7. Tarnobrzeżanie wcześniej wyeliminowali w półfinale Kuźnię Koszykówki Stalowa Wola, zwyciężając 10:6. W drugim półfinale Basket pewnie wygrał ze Startem III 21:4.

Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola wystąpiła w składzie: Igor Pomarenko, Olek Jędral, Oliwier Otto i Stanisław Mizera. Drugi zespół Kuźni uplasował się na piątej pozycji – grali Adam Karbarz, Jakub Olejarczyk, Michał Marchut i Tomasz Faraś. Dziesiąte miejsce zajęła Stal Stalowa Wola, reprezentowana przez Miłosza Zawiszę, Antoniego Dziurę, Kajetana Farasia i Krzysztofa Procnala. W turnieju tej kategorii rywalizowało 14 drużyn.

W kategorii U17 chłopców triumfował Start Lublin, który w finale pokonał Lubliniankę 13:8. W półfinałach Start wygrał z MKS Mielec 16:15, natomiast Lublinianka okazała się lepsza od Startu II, zwyciężając 11:6.

Stal Stalowa Wola zakończyła zmagania na szóstym miejscu. Drużynę tworzyli: Bartłomiej Malecki, Jan Domański, Dominik Błyskal i Karol Kędra. Kuźnia Koszykówki uplasowała się na dziewiątej pozycji w składzie: Franciszek Wyka, Jakub Siudzik, Jakub Wilk i Szymon Wilczak. W tej kategorii do rywalizacji przystąpiło 15 zespołów.

W kategorii U17 dziewcząt zwyciężył AZS UMCS Lublin. W finale lublinianki pokonały ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice 12:8. Stalowa Wola nie wystawiła własnej drużyny, jednak w reprezentacji Kadry Podkarpacia, która zajęła piąte miejsce, zagrały dwie zawodniczki Stali – Martyna Sioda i Aleksandra Byra. W klasyfikacji końcowej znalazło się siedem drużyn.