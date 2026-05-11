Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 maja 2026

Koszykarskie emocje 3x3 w Stalowej Woli. Znamy finalistów MMP

Na obiektach SiR w Stalowej Woli rozegrano eliminacje strefy podkarpacko-lubelskiej do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3 sezonu 2025/2026. O przepustki do ogólnopolskiego finału rywalizowali koszykarze i koszykarki w kategoriach U15 M, U17 M oraz U17 K, a awans wywalczyli wyłącznie zwycięzcy.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W kategorii U15 chłopców najlepiej zaprezentował się UKS Basket 15 Przemyśl. W decydującym meczu zespół z Przemyśla pokonał Sulfur Tarnobrzeg 12:7. Tarnobrzeżanie wcześniej wyeliminowali w półfinale Kuźnię Koszykówki Stalowa Wola, zwyciężając 10:6. W drugim półfinale Basket pewnie wygrał ze Startem III 21:4.

Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola wystąpiła w składzie: Igor Pomarenko, Olek Jędral, Oliwier Otto i Stanisław Mizera. Drugi zespół Kuźni uplasował się na piątej pozycji – grali Adam Karbarz, Jakub Olejarczyk, Michał Marchut i Tomasz Faraś. Dziesiąte miejsce zajęła Stal Stalowa Wola, reprezentowana przez Miłosza Zawiszę, Antoniego Dziurę, Kajetana Farasia i Krzysztofa Procnala. W turnieju tej kategorii rywalizowało 14 drużyn.

W kategorii U17 chłopców triumfował Start Lublin, który w finale pokonał Lubliniankę 13:8. W półfinałach Start wygrał z MKS Mielec 16:15, natomiast Lublinianka okazała się lepsza od Startu II, zwyciężając 11:6.

Stal Stalowa Wola zakończyła zmagania na szóstym miejscu. Drużynę tworzyli: Bartłomiej Malecki, Jan Domański, Dominik Błyskal i Karol Kędra. Kuźnia Koszykówki uplasowała się na dziewiątej pozycji w składzie: Franciszek Wyka, Jakub Siudzik, Jakub Wilk i Szymon Wilczak. W tej kategorii do rywalizacji przystąpiło 15 zespołów.

W kategorii U17 dziewcząt zwyciężył AZS UMCS Lublin. W finale lublinianki pokonały ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice 12:8. Stalowa Wola nie wystawiła własnej drużyny, jednak w reprezentacji Kadry Podkarpacia, która zajęła piąte miejsce, zagrały dwie zawodniczki Stali – Martyna Sioda i Aleksandra Byra. W klasyfikacji końcowej znalazło się siedem drużyn.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Młoda „Stalówka” zatrzymana przez bramkarza Łańcuta
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” zatrzymana przez bramkarza Łańcuta
Sokół wrócił z dalekiej podróży. Mażysz uratował remis
Stalowa Wola
Sokół wrócił z dalekiej podróży. Mażysz uratował remis
Hutnicza odczarowana! Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew 3:0
Stalowa Wola
Hutnicza odczarowana! Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew 3:0
W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli
Stalowa Wola
W Warszawie trzy medale dla strażaków ze Stalowej Woli
Czy Yousef Mezenner zadebiutuje w spotkaniu z LKS-em Czeluśnica?
Stalowa Wola
Czy Yousef Mezenner zadebiutuje w spotkaniu z LKS-em Czeluśnica?
Piłkarski rozkład jazdy w klasach A i B
Stalowa Wola
Piłkarski rozkład jazdy w klasach A i B
Krzysztof Faraś czwarty na Torze Kielce
Stalowa Wola
Krzysztof Faraś czwarty na Torze Kielce
„Okręgówka” gra już w piątek
Stalowa Wola
„Okręgówka” gra już w piątek
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu