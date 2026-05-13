Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
olczyk
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 maja 2026

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości „Zieleniaka” w Stalowej Woli

W hali targowej „Zieleniak” w Stalowej Woli odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące planowanej rewitalizacji targowiska i okolic tzw. „Lasku”. W rozmowach z zastępcą prezydenta miasta Tomaszem Miśko udział wzięli handlujący, którzy przedstawiali swoje uwagi i propozycje dotyczące przyszłego wyglądu tego miejsca.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miasto zaprezentowało wstępną koncepcję zmian. Zakłada ona m.in. nowe ciągi piesze, uporządkowanie stanowisk handlowych oraz poprawę infrastruktury. Część terenu ma zostać utwardzona, a istniejące drzewa mają zostać zachowane.

Jednym z głównych tematów była organizacja handlu i ruchu samochodów. Handlujący zwracali uwagę na potrzebę stałego dostępu aut przy stoiskach, szczególnie podczas sprzedaży warzyw i owoców. Dyskutowano także o wielkości stanowisk, sposobie parkowania oraz możliwościach swobodnego dojazdu.

Poruszono również temat przyszłości pawilonów handlowych. Część sprzedawców chce wymienić stare budki na nowoczesne kontenery handlowe, jednak oczekuje długoterminowych umów dzierżawy. Miasto deklaruje współpracę i zapowiada przebudowę infrastruktury technicznej w tej części targowiska.

Planowana jest także zmiana statusu drogi przy „Zieleniaku” z publicznej na wewnętrzną. Ma to uprościć formalności związane z handlem i zastąpić obecne decyzje administracyjne umowami dzierżawy.

To było pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych. Ostateczny kształt rewitalizacji ma powstać po rozmowach z handlującymi i mieszkańcami.

Fot. UM Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ogród Brandwica - zielona przestrzeń tworzona z pasją
Pysznica
Ogród Brandwica - zielona przestrzeń tworzona z pasją
56-latek ukarany po meczu Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
56-latek ukarany po meczu Stali Stalowa Wola
Poszukiwania 85-latka i 65-latki zakończone sukcesem
Stalowa Wola
Poszukiwania 85-latka i 65-latki zakończone sukcesem
Turniej tańców polskich „O Lasowiackie Serce” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Turniej tańców polskich „O Lasowiackie Serce” w Stalowej Woli
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Stalowa Wola
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Będzie nowy magazyn dla straży pożarnej w Stalowej Woli. Podpisano umowę
Stalowa Wola
Będzie nowy magazyn dla straży pożarnej w Stalowej Woli. Podpisano umowę
Sekundniki w Stalowej Woli jednak zostają
Stalowa Wola
Sekundniki w Stalowej Woli jednak zostają
Renata Przemyk gwiazdą Nocy Muzeów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Renata Przemyk gwiazdą Nocy Muzeów w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu