Rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyszłości „Zieleniaka” w Stalowej Woli

Miasto zaprezentowało wstępną koncepcję zmian. Zakłada ona m.in. nowe ciągi piesze, uporządkowanie stanowisk handlowych oraz poprawę infrastruktury. Część terenu ma zostać utwardzona, a istniejące drzewa mają zostać zachowane.

Jednym z głównych tematów była organizacja handlu i ruchu samochodów. Handlujący zwracali uwagę na potrzebę stałego dostępu aut przy stoiskach, szczególnie podczas sprzedaży warzyw i owoców. Dyskutowano także o wielkości stanowisk, sposobie parkowania oraz możliwościach swobodnego dojazdu.

Poruszono również temat przyszłości pawilonów handlowych. Część sprzedawców chce wymienić stare budki na nowoczesne kontenery handlowe, jednak oczekuje długoterminowych umów dzierżawy. Miasto deklaruje współpracę i zapowiada przebudowę infrastruktury technicznej w tej części targowiska.

Planowana jest także zmiana statusu drogi przy „Zieleniaku” z publicznej na wewnętrzną. Ma to uprościć formalności związane z handlem i zastąpić obecne decyzje administracyjne umowami dzierżawy.

To było pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych. Ostateczny kształt rewitalizacji ma powstać po rozmowach z handlującymi i mieszkańcami.

