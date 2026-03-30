Stal poza półfinałem, ale Julka Sokal wśród najlepszych

Liderką Stali była w katowickim turnieju Julia Sokal. Skrzydłowa naszego zespołu zdobyła w trzech spotkaniach 66 punktów, co stanowi niemal połowę dorobku całej drużyny i zajęła drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelczyń wszystkich 6 turniejów ćwierćfinałowych. Trzy punkty więcej zdobyła Agata Nowak z Enea AZS Poznań.

W dobrych nastrojach wróciły z turniejów ćwierćfinałowych MLKS Rzeszów i AZS UMCS Bogdanka Lublin, a więc zespoły, z którymi Stalówki rywalizowały w rozgrywkach makroregionalnych. Rzeszowianki walczyły w Krakowie w hali Wisły i odniosły trzy zwycięstwa, i awansowały razem z TKM Włocławek.

Bogdanka zajęła drugie miejsce w grupie C, która mecze rozgrywała w Poznaniu. Z pierwszego awansowała drużyna Enea AZS Poznań.

PAŁAC MŁODZIEŻY TARNÓW - STAL 93:50 (28:14, 17:14, 23:8, 25:14)

STAL: Sokal 16 (1x3, 12 zb.), Sioda 13 (1x3), Śnios 4, Gierłach 2, Pietroniec 1 oraz Bura 6, Litowczuk 6, O.Kurzelewska, Zacharz, Jarosz, Karkut.

Dla Pałacu Młodzieży najwięcej punktów: Wcisło 19 (1x3), Lechowicz 16 (1x3), Słowik 15 (12 zb.)

STAL - ARTHREX SP 27 KATOWICE 44:60 (14:10, 11:19, 11:17, 8:14)

STAL: Sokal 26 (3x3, 13 zb.), Śnios 5 (1x3), Gierłach 4, Sioda 2, Pietroniec oraz Byra 4, Litowczuk 2, Jarosz 1, O.Kurzelewska, Zacharz, Karkut.

Dla Arthrex najwięcej punktów: Żukowska 12, Kusiak 11, Pazdan 9.

VBW GTK GDYNIA - STAL 1-5:40 (22:12, 25:15, 27:9, 31:4)

STAL: Sokal 24 (1x3, 9 zb.), Gierłach 4, Pietroniec 3, Sioda 2, Śnios oraz Karkut 4, Byra 3, Jarosz, Litowczuk, Zacharz, O.Kurzelewska.

Dla VBW GTK najwięcej punktów: Międzik 20 (9 zb.), Pasternacka 13, Bieńko 12, Ziółek 12, Brodnicka 12.

W pozostałych meczach: Pałac Młodzieży - VBW GTK 48:69, VBW GTK - Arthrex 64:75, Arthrex - Pałac Młodzieży 79:63.