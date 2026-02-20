Rezerwy Startu po raz drugi bez szans w starciu ze Stalą

Stal już w pierwszej kwarcie dała do zrozumienia rywalowi z Lublina, że nie będzie miał nic do powiedzenia w Stalowej Woli. 16-punktowe prowadzenie rozkojarzyło jednak stalowowolskich koszykarzy tak bardzo, że w drugiej oraz trzeciej odsłonie więcej punktów zdobyli... lublinianie. Stal miała jednak cały czas mecz pod kontrolą i w czwartej kwarcie wróciła na tory, jakimi jechała w pierwszej „ćwiartce”, wygrywając ostatecznie mecz różnicą 21 punktów.

STAL STALOWA WOLA - START II LUBLIN 96:75 (32:16, 23:27, 18:20, 23:12)

STAL: B.Malecki 32, Błyskal 20 (2x3), Malynovskyi 20, P.Skuciński 14 (1x3), Frankiewicz 4, Skiba 4, K.Faraś 2, Zawisza, Procnal, Kędra.

Dla Startu najwięcej punktów: Gozdór 29 (3x3), Mirosław 21 (3x3), Komotajtis 10 (1x3).