Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola/fb
Stalowa Wola 21 maja 2026

10 medali lekkoatletów Stali w mistrzostwach Przemyśla

Kolejny na początku letniego sezonu udany występ zanotowali reprezentanci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. W 22. Otwartych Mistrzostwach Przemyśla wywalczyli 10 medali, w tym 5 złotych.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Bartłomiej Ziarno w skoku wzwyż - 1,95 m (rekord życiowy), Weronika Pieróg w biegu na 1000 m - 3:15.19, Blanka Machaj w biegu na 1500 m - 4:39,93, Szymon Leszczyński w biegu na 1500 m - 4:08,44, sztafeta 4x100 m w składzie: Paulina Zawół, Lena Grzybowska, Daria Stec i Julia Czarny – 50,20.

Wicemistrzowskie tytuły zdobyli: Dmytro Safronov w rzucie oszczepem - 39,53 m (rekord życiowy), Julia Czarny w biegu na 400 m - 57.64, a brązowe medale zdobyli: Polina Święcicka w rzucie oszczepem - 24,96 m i Dmytro Safronov w rzucie dyskiem - 42,52 m.

