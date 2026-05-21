10 medali lekkoatletów Stali w mistrzostwach Przemyśla

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Bartłomiej Ziarno w skoku wzwyż - 1,95 m (rekord życiowy), Weronika Pieróg w biegu na 1000 m - 3:15.19, Blanka Machaj w biegu na 1500 m - 4:39,93, Szymon Leszczyński w biegu na 1500 m - 4:08,44, sztafeta 4x100 m w składzie: Paulina Zawół, Lena Grzybowska, Daria Stec i Julia Czarny – 50,20.

Wicemistrzowskie tytuły zdobyli: Dmytro Safronov w rzucie oszczepem - 39,53 m (rekord życiowy), Julia Czarny w biegu na 400 m - 57.64, a brązowe medale zdobyli: Polina Święcicka w rzucie oszczepem - 24,96 m i Dmytro Safronov w rzucie dyskiem - 42,52 m.

