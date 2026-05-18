Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 18 maja 2026

Zwycięstwo Sokoła Nisko w Jaśle

4 liga podkarpacka. Czwarte zwycięstwo na wyjeździe, a dziewiąte w tym sezonie odniosła drużyna Sokoła Niska. W 28. kolejce jedenastka trenera Jarosława Pacholarza pokonała w Jaśle Czarnych 2:0. Obydwie bramki padły do przerwy.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pierwszą bramkę dla Sokoła zdobył w 17. minucie Tomasz Olszowy, wykorzystując błąd gospodarzy przy wyprowadzaniu piłki, a drugą, głową, Jakub Mażysz.
Po przerwie wymieniona dwójka mogła podwyższyć stan swojego konta strzeleckiego, jednak nie wykorzystała dobrych okazji podbramkowych.
W dolnej strefie tabeli miejsca okupują dwaj inni reprezentanci podokręgu Stalowa Wola w czwartej lidze: ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce. Drużyna z powiatu rzeszowskiego przegrała u siebie z Karpatami Krosno 0:2, a Stal zremisowała na swoim stadionie z Ekoballem Sanok 1:1. Goście wyrównującą bramkę zdobyli w pierwszej minucie doliczonego czasu gry, a wcześniej zmarnowali rzut karny.
W następnej kolejce, 20 maja (środa): Sokół - KS Wiązownica (17), LKS Czeluśnica - ŁKS Łowisko, JKS - Stal Gorzyce (17.30).

Czarni Jasło - Sokół Nisko 0:2 (0:2)
0:1 Olszowy (17), 0:2 Mażysz (45)
Czarni: Dutka - Smoleń (76 Fara), Baran, Mastaj, Kasperkowicz, Potera, Rzońca, Pieszczoch (60 Morajda), Oliveri, Nowak, Macnar.
Sokół: Konefał - Halamaka, Stępień, Rękas, Kuca (90 Chmaj), Dziopak (66 Pietrzyk), Bednarz, Bieniasz (74 Maćkowiak), Kelechi, Olszowy (74 Jowett), Mażysz.
Sędziował Konrad Łukiewicz (Rzeszów). Żółte kartki: Kasperkiewicz, Macnar - Bednarz, Maćkowiak, Rękas. Widzów 300.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
7 z rzędu zwycięstwo rezerw „Stalówki”
Stalowa Wola
7 z rzędu zwycięstwo rezerw „Stalówki”
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Stalowa Wola
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
W Zdziarach weryfikacja młodej „Stalówki” i pojedynek najlepszych snajperów
Stalowa Wola
W Zdziarach weryfikacja młodej „Stalówki” i pojedynek najlepszych snajperów
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Stalowa Wola
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Na pierwszym miejscu „Stalówki”. Z kompletem zwycięstw!
Stalowa Wola
Na pierwszym miejscu „Stalówki”. Z kompletem zwycięstw!
Srebrna sztafeta Stali
Stalowa Wola
Srebrna sztafeta Stali
Poranek w ruchu, energia w brzuchu. Sport, zdrowie i dobra energia!
Stalowa Wola
Poranek w ruchu, energia w brzuchu. Sport, zdrowie i dobra energia!
Koszykarskie emocje 3x3 w Stalowej Woli. Znamy finalistów MMP
Stalowa Wola
Koszykarskie emocje 3x3 w Stalowej Woli. Znamy finalistów MMP
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu