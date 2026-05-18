Zwycięstwo Sokoła Nisko w Jaśle

Pierwszą bramkę dla Sokoła zdobył w 17. minucie Tomasz Olszowy, wykorzystując błąd gospodarzy przy wyprowadzaniu piłki, a drugą, głową, Jakub Mażysz.

Po przerwie wymieniona dwójka mogła podwyższyć stan swojego konta strzeleckiego, jednak nie wykorzystała dobrych okazji podbramkowych.

W dolnej strefie tabeli miejsca okupują dwaj inni reprezentanci podokręgu Stalowa Wola w czwartej lidze: ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce. Drużyna z powiatu rzeszowskiego przegrała u siebie z Karpatami Krosno 0:2, a Stal zremisowała na swoim stadionie z Ekoballem Sanok 1:1. Goście wyrównującą bramkę zdobyli w pierwszej minucie doliczonego czasu gry, a wcześniej zmarnowali rzut karny.

W następnej kolejce, 20 maja (środa): Sokół - KS Wiązownica (17), LKS Czeluśnica - ŁKS Łowisko, JKS - Stal Gorzyce (17.30).

Czarni Jasło - Sokół Nisko 0:2 (0:2)

0:1 Olszowy (17), 0:2 Mażysz (45)

Czarni: Dutka - Smoleń (76 Fara), Baran, Mastaj, Kasperkowicz, Potera, Rzońca, Pieszczoch (60 Morajda), Oliveri, Nowak, Macnar.

Sokół: Konefał - Halamaka, Stępień, Rękas, Kuca (90 Chmaj), Dziopak (66 Pietrzyk), Bednarz, Bieniasz (74 Maćkowiak), Kelechi, Olszowy (74 Jowett), Mażysz.

Sędziował Konrad Łukiewicz (Rzeszów). Żółte kartki: Kasperkiewicz, Macnar - Bednarz, Maćkowiak, Rękas. Widzów 300.