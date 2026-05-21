Jakub Mażysz po raz kolejny wpisał się na listę strzelców
Stalowa Wola Nisko 21 maja 2026

Sokół coraz bliżej celu

W środę, 20 maja czwartoligowcy rozegrali 29. kolejkę. Sokół Nisko pokonał KS Wiązownica i jest coraz bliżej zapewnienia sobie utrzymania. Pozostała dwójka reprezentująca podokręg Stalowa Wola wracała z wyjazdów bez punktów. ŁKS Łowisko przegrał w Czeluśnicy, a Stal Gorzyce w Jarosławiu. Lider zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie gry.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W najbliższej kolejce dojdzie do derbowego pojedynku. W niedzielę, 24 maja w Gorzycach Stal podejmie Sokoła (17). Mecz odbędzie się bez udziału publiczności - to kara z burdy, do jakich doszło w meczu z Ekoballem Sanok. Część kibiców gospodarzy odpaliła środki pirotechniczne i wtargnęła na murawę. Interweniowała policja. Dzień wcześniej, w sobotę 23 maja w Łańcucie wybiegną do gry z miejscową Stalą piłkarze z Łowiska (16).

Wyniki 29. kolejki:
Sokół Nisko - KS Wiązownica 3:0 (2:0)
1-0 Olszowy (11), 2-0 Mażysz (37), 3-0 Jowett (83)
LKS Czeluśnica - ŁKS Łowisko 2:1 (1:1)
0-1 Szpunar (11), 1-1 Bah (34-karny), 2-1 Honkisz (86)
JKS Jarosław - Stal Gorzyce 3:2 (2:0)
1-0 Pchakadze (4), 2-0 Muliński (37), 2-1 Odilon (57), 2-2 Odilon (62-karny), 3:2 Janiczak (90+1)

Tabela za www.regiowyniki.pl

