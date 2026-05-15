Do Rozwadowa przyjedzie lider z Krzeszowa

San przystąpi do meczu bez porażki. Jedenastka trenera Pawła Kosiora kroczy wiosną od zwycięstwa do zwycięstwa. Wygrała wszystkie osiem spotkań. Zdobyła w nich 45 bramek, straciła tylko 4.

Rotunda ma na koncie 7 zwycięstw wiosennych i jedną porażkę - w Harasiukach z Tanwią 3:5. Bilans bramkowy 40:8.

22. kolejka

16 maja: Wichry Rzeczyca Długa - Herosi Krzaki-Słomiana (17), Jutrzenka Kopki - Lotnik Turbia (17.30)

17 maja: San Stalowa Wola - Rotunda Krzeszów (13), Polonia Przędzel - Tanew Harasiuki (13), Orzeł Glinianka - Orzeł Rudnik nad Sanem (13), Czarni II Lipa - Huragan Zdziechowice (15), ), Sanna Zaklików - WKS Kurzyna (16), Wichry Rzeczyca Długa - Herosi Krzaki-Słomiana (17)