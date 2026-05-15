Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik

Po 100 sekundach gry gospodarze prowadzili 1:0. Sprzed pola karnego Jaroch oddał piłkę Graszy, a były obrońca juniorskich i także seniorskiego zespołu „Stalówki” posłał ją pomiędzy nogami Jaroszyńskiego pod naszą bramkę, a tam Ortiz uprzedził Oko i z dwóch metrów wpakował ją do pustej bramki. Było to pierwsze trafienie Kolumbijczyka odkąd jest w Resovii.

Pewnie będzie „pudło” sezonu…

W 5. minucie znakomitą sytuację nawyrównanie miał Patryk Zaucha, lecz zamienił ją na… „pudło” sezonu. Kacper Śpiewak wyłożył mu piłkę jak na tacy i wystarczyło przystawić nogę, żeby futbolówka wpadła do bramki, ale Zaucha wybrał inne rozwiązanie. Uderzył z 4 metrów panu Bogu w okno. W 7. minucie Stal nie zmarnowała na szczęscie okazji na wyrównanie. Hrnciar dośrodkował z lewej strony pola karnego, a Kendzia na raty pokonał 17-letniego bramkarza Resovi, Mikołaja Kwitka.

Grasza i Smyłek w akcji

Po przerwie więcej z gry miała Resovia. W 51. minucie Grasza uderzył mocno wzdłuż pola bramkowego, nogę przed bramką wystawił Ciszewski i na tablicy wyników przy gospodarzach pojawiła się 2.

Między 65. a 70. minutą Stali trzykrotnie dopisało szczęście, a przede wszystkim bardzo dobrze interweniujący Smyłek. Za pierwszym razem wybił na róg uderzenie Jarocha, za drugim strzał tego piłkarza z okolic 25 metra o centymetry minął bramkę, a za trzecim, po uderzeniu Ortiza, bramkarz zielono-czarnych strącił piłkę na poprzeczkę.

W 73. minucie Oko sfaulował w polu karnym Ortiza i sędzia bez wahania wskazał na 11. metr. Smyłek raz jeszcze błysnął tego wieczora, broniąc „jedenastkę” wykonywaną przez Genca. Kilkadziesiąt sekund później Niedbała dośrodkował głęboko z rzutu wolnego spod linii bocznej, a dochodząca piłkę skierował do bramki Mateusz Radecki. Remis.

RESOVIA - STAL STALOWA WOLA 2:2 (1:1)

1:0 Ortiz (2) , 1:1 Kendzia (7), 2:1 Ciszewski (51), 2-2 Radecki (75)

Resovia: Kwiatek - Ciszewski (66 Szkiela), Geniec, Szymocha, Romanowski - Grasza, Czyżycki, Małachowski (74 Jokel), Strzeboński, Jaroch (88 Zimnicki) - Ortíz (88 Bałdyga).

Stal: Smyłek - Jaroszyński, Żemło, Oko, Getinger - Hebe (72 Surzyn)l, Radecki, Hrnciar

(46 Niedbała), Zaucha (46 Sobeczko) - Kendzia (88 Kukułowicz), Śpiewak.

Sędziował Paweł Szuta (Piła)

Żółte kartki: Szymocha, Geniec, Strzeboński - Radecki, Getinger, Oko.