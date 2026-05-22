Strażacy odebrali awanse i odznaczenia

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Szczepan Kozioł, podkreślał w swoim przemówieniu znaczenie służby strażaków oraz wyzwań stojących przed współczesnym systemem bezpieczeństwa.

- Spotykamy się dziś podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Wyjątkowego święta wszystkich tych, którzy swoją służbę i pracę poświęcają bezpieczeństwu drugiego człowieka - mówił bryg. Szczepan Kozioł.

Komendant zaznaczył, że miniony rok był czasem intensywnej służby i wielu wymagających działań.

- Strażacy powiatu stalowowolskiego każdego dnia potwierdzali swój profesjonalizm, gotowość do działania oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców. Podejmowaliśmy działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów, miejscowych zagrożeń i innych zdarzeń - podkreślał.

W wystąpieniu wiele miejsca poświęcono również współpracy z jednostkami OSP.

- Jednostki OSP są nieodzownym partnerem Państwowej Straży Pożarnej i ważnym elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wspólne działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia pokazują, jak ważna jest dobra współpraca oraz wzajemne wsparcie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalnej społeczności - mówił komendant.

Bryg. Szczepan Kozioł zwracał uwagę także na rozwój jednostki i inwestycje realizowane w ostatnim czasie.

- Naszym celem jest budowanie nowoczesnej, dobrze wyposażonej i skutecznej formacji, zdolnej do reagowania w każdych warunkach i na każde zagrożenie - zaznaczył.

Na zakończenie komendant podziękował funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz rodzinom strażaków za codzienne wsparcie i poświęcenie.

Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał kpt. Bogusław Rzeźnicki, który został Strażakiem Roku.

Odznaczeni i wyróżnieni

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

- st. ogn. Jan Krawiec

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

- st. ogn. Grzegorz Kusiak

- mł. asp. Jerzy Buchnat

Nagrodę pieniężną Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:

- mł. bryg. Wojciech Lewandowski

- st. ogn. Kokołek Paweł

- mł. ogn. Paweł Kurkiewicz

Awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stopień młodszego brygadiera otrzymali:

- st. kpt. Dawid Sagan

- st. kpt. Janusz Drożdżal

- st. kpt. Paweł Ryś

- st. kpt. Marek Szkodziński

Stopień kapitana:

- mł. kpt. Przemysław Bednarczyk

- mł. kpt. Szczepan Bartoszek

Stopień młodszego kapitana:

- asp. Bartłomiej Bednarczyk

Awanse nadane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Stopień starszego aspiranta:

- asp. Piotr Rudziński

- asp. Paweł Bieleń

Stopień aspiranta:

- mł. asp. Wiktor Jarosz

Stopień starszego ogniomistrza:

- ogn. Mariusz Wędrychowski

- ogn. Grzegorz Kasprzyk

Stopień ogniomistrza:

- mł. ogn. Szymon Żak

- mł. ogn. Paweł Kurkiewicz

Stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Mariusz Chwieja

Stopień sekcyjnego:

- st. str. Dawid Cichoń

- st. str. Duma Konrad

- st. str. Paweł Główka