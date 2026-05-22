Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
Kpt. Bogusław Rzeźnicki - Super Strażak Roku 2026
5.0 / 5
Stalowa Wola 22 maja 2026

Strażacy odebrali awanse i odznaczenia

Uroczyste obchody Dnia Strażaka odbyły się 22 maja w Stalowej Woli. Była to okazja do podsumowania ostatnich miesięcy służby, wręczenia odznaczeń i awansów, a także podziękowań dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Szczepan Kozioł, podkreślał w swoim przemówieniu znaczenie służby strażaków oraz wyzwań stojących przed współczesnym systemem bezpieczeństwa.

- Spotykamy się dziś podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Wyjątkowego święta wszystkich tych, którzy swoją służbę i pracę poświęcają bezpieczeństwu drugiego człowieka - mówił bryg. Szczepan Kozioł.

Komendant zaznaczył, że miniony rok był czasem intensywnej służby i wielu wymagających działań.

- Strażacy powiatu stalowowolskiego każdego dnia potwierdzali swój profesjonalizm, gotowość do działania oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców. Podejmowaliśmy działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów, miejscowych zagrożeń i innych zdarzeń - podkreślał.

W wystąpieniu wiele miejsca poświęcono również współpracy z jednostkami OSP.

- Jednostki OSP są nieodzownym partnerem Państwowej Straży Pożarnej i ważnym elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wspólne działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia pokazują, jak ważna jest dobra współpraca oraz wzajemne wsparcie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalnej społeczności - mówił komendant.

Bryg. Szczepan Kozioł zwracał uwagę także na rozwój jednostki i inwestycje realizowane w ostatnim czasie.

- Naszym celem jest budowanie nowoczesnej, dobrze wyposażonej i skutecznej formacji, zdolnej do reagowania w każdych warunkach i na każde zagrożenie - zaznaczył.

Na zakończenie komendant podziękował funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz rodzinom strażaków za codzienne wsparcie i poświęcenie.

Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał kpt. Bogusław Rzeźnicki, który został Strażakiem Roku.

Odznaczeni i wyróżnieni

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

- st. ogn. Jan Krawiec

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

- st. ogn. Grzegorz Kusiak
- mł. asp. Jerzy Buchnat

Nagrodę pieniężną Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:

- mł. bryg. Wojciech Lewandowski
- st. ogn. Kokołek Paweł
- mł. ogn. Paweł Kurkiewicz

Awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stopień młodszego brygadiera otrzymali:

- st. kpt. Dawid Sagan
- st. kpt. Janusz Drożdżal
- st. kpt. Paweł Ryś
- st. kpt. Marek Szkodziński

Stopień kapitana:

- mł. kpt. Przemysław Bednarczyk
- mł. kpt. Szczepan Bartoszek

Stopień młodszego kapitana:

- asp. Bartłomiej Bednarczyk

Awanse nadane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Stopień starszego aspiranta:

- asp. Piotr Rudziński
- asp. Paweł Bieleń

Stopień aspiranta:

- mł. asp. Wiktor Jarosz

Stopień starszego ogniomistrza:

- ogn. Mariusz Wędrychowski
- ogn. Grzegorz Kasprzyk

Stopień ogniomistrza:

- mł. ogn. Szymon Żak
- mł. ogn. Paweł Kurkiewicz

Stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Mariusz Chwieja

Stopień sekcyjnego:

- st. str. Dawid Cichoń
- st. str. Duma Konrad
- st. str. Paweł Główka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Kwiaty dla Mamy i Taty”. Wyjątkowy koncert w NCK „Sokół”
Nisko
„Kwiaty dla Mamy i Taty”. Wyjątkowy koncert w NCK „Sokół”
Do zobaczenia w dzikim lesie. Pasjonaci przyrody zapraszają na niezwykły spacer
Stalowa Wola
Do zobaczenia w dzikim lesie. Pasjonaci przyrody zapraszają na niezwykły spacer
Kryminalni ze Stalowej Woli z sukcesami w Rzeszowie
Stalowa Wola
Kryminalni ze Stalowej Woli z sukcesami w Rzeszowie
Teatr opanuje Nisko
Nisko
Teatr opanuje Nisko
Dzień pełen uśmiechu i zabawy, czyli rodzinny piknik w Żłobku Miejskim
Stalowa Wola
Dzień pełen uśmiechu i zabawy, czyli rodzinny piknik w Żłobku Miejskim
Spotkanie autorskie z ks. dr. Wojciechem Kanią w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Spotkanie autorskie z ks. dr. Wojciechem Kanią w Rudniku nad Sanem
Cztery oferty na projekt parkingu z funkcją schronu w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Cztery oferty na projekt parkingu z funkcją schronu w Stalowej Woli
Sprawdzali sklepy i przypominali o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim
Stalowa Wola
Sprawdzali sklepy i przypominali o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu