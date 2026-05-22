Strażacy odebrali awanse i odznaczenia

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Szczepan Kozioł, podkreślał w swoim przemówieniu znaczenie służby strażaków oraz wyzwań stojących przed współczesnym systemem bezpieczeństwa.
- Spotykamy się dziś podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Wyjątkowego święta wszystkich tych, którzy swoją służbę i pracę poświęcają bezpieczeństwu drugiego człowieka - mówił bryg. Szczepan Kozioł.
Komendant zaznaczył, że miniony rok był czasem intensywnej służby i wielu wymagających działań.
- Strażacy powiatu stalowowolskiego każdego dnia potwierdzali swój profesjonalizm, gotowość do działania oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców. Podejmowaliśmy działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów, miejscowych zagrożeń i innych zdarzeń - podkreślał.
W wystąpieniu wiele miejsca poświęcono również współpracy z jednostkami OSP.
- Jednostki OSP są nieodzownym partnerem Państwowej Straży Pożarnej i ważnym elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wspólne działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia pokazują, jak ważna jest dobra współpraca oraz wzajemne wsparcie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalnej społeczności - mówił komendant.
Bryg. Szczepan Kozioł zwracał uwagę także na rozwój jednostki i inwestycje realizowane w ostatnim czasie.
- Naszym celem jest budowanie nowoczesnej, dobrze wyposażonej i skutecznej formacji, zdolnej do reagowania w każdych warunkach i na każde zagrożenie - zaznaczył.
Na zakończenie komendant podziękował funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz rodzinom strażaków za codzienne wsparcie i poświęcenie.
Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymał kpt. Bogusław Rzeźnicki, który został Strażakiem Roku.
Odznaczeni i wyróżnieni
Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:
- st. ogn. Jan Krawiec
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
- st. ogn. Grzegorz Kusiak
- mł. asp. Jerzy Buchnat
Nagrodę pieniężną Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali:
- mł. bryg. Wojciech Lewandowski
- st. ogn. Kokołek Paweł
- mł. ogn. Paweł Kurkiewicz
Awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stopień młodszego brygadiera otrzymali:
- st. kpt. Dawid Sagan
- st. kpt. Janusz Drożdżal
- st. kpt. Paweł Ryś
- st. kpt. Marek Szkodziński
Stopień kapitana:
- mł. kpt. Przemysław Bednarczyk
- mł. kpt. Szczepan Bartoszek
Stopień młodszego kapitana:
- asp. Bartłomiej Bednarczyk
Awanse nadane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Stopień starszego aspiranta:
- asp. Piotr Rudziński
- asp. Paweł Bieleń
Stopień aspiranta:
- mł. asp. Wiktor Jarosz
Stopień starszego ogniomistrza:
- ogn. Mariusz Wędrychowski
- ogn. Grzegorz Kasprzyk
Stopień ogniomistrza:
- mł. ogn. Szymon Żak
- mł. ogn. Paweł Kurkiewicz
Stopień młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Mariusz Chwieja
Stopień sekcyjnego:
- st. str. Dawid Cichoń
- st. str. Duma Konrad
- st. str. Paweł Główka
