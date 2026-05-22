Stalowa Wola 22 maja 2026

Do zobaczenia w dzikim lesie. Pasjonaci przyrody zapraszają na niezwykły spacer

Już w niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli wziąć udział w wyjątkowym, bezpłatnym spacerze przyrodniczym pod hasłem „Do zobaczenia w dzikim lesie”. Wydarzenie ma charakter oddolnej inicjatywy lokalnych pasjonatów natury i jest skierowane do wszystkich osób, które chcą bliżej poznać piękno dzikiej przyrody oraz rolę lasu bez ingerencji człowieka.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Spacer rozpocznie się o godz. 8.45, a miejscem zbiórki będzie parking pod Castoramą przy ul. Przemysłowej 2B w Stalowej Woli. Organizatorzy zapowiadają spokojną obserwację ptaków i ich siedlisk, rozmowy o lokalnym ekosystemie oraz poznawanie ciekawostek związanych z przyrodą i gospodarką leśną.

Za inicjatywą stoją mieszkańcy Stalowej Woli - Anna i Sebastian Watrasowie. Jak podkreślają, wydarzenie powstało z potrzeby dzielenia się swoją pasją i wiedzą:

- Jesteśmy mieszkańcami Stalowej Woli, którzy hobbystycznie interesują się przyrodą. Sebastian od ponad 20 lat obserwuje ptaki i wykonuje fotografie przyrodnicze. Chcemy pokazać mieszkańcom, jak wyjątkowa natura znajduje się tuż obok nas i jak wiele można dostrzec podczas spokojnego spaceru po lesie - mówią organizatorzy.

W trakcie wydarzenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

- jak funkcjonuje las bez ingerencji człowieka,
- jakie gatunki ptaków można spotkać w okolicy,
- jaki wpływ ma gospodarka leśna na przyrodę,
- co dzieje się na terenach wyłączonych z użytkowania.

Po spacerze przewidziano wspólne podsumowanie i rozmowy przy leśnym poczęstunku na obiekcie „Grzybek”.

Organizatorzy zachęcają do zabrania wygodnego obuwia, odpowiedniego ubrania, wody oraz - jeśli ktoś posiada - lornetki.

Wydarzenie wspierają Nadleśnictwo Rozwadów oraz Stowarzyszenie Azymut.

Udział w spacerze jest bezpłatny.

