Stalowa Wola 22 maja 2026

Kryminalni ze Stalowej Woli z sukcesami w Rzeszowie

Funkcjonariusze ze Stalowej Woli znaleźli się w gronie najlepszych podczas wojewódzkich eliminacji do IX Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2026”, które odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W rywalizacji uczestniczyło 84 policjantów pionu kryminalnego reprezentujących komendy miejskie i powiatowe garnizonu podkarpackiego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konkurs obejmował zarówno testy wiedzy zawodowej, jak i konkurencje praktyczne. Funkcjonariusze musieli wykazać się m.in. znajomością procedur dochodzeniowo-śledczych, umiejętnościami strzeleckimi oraz wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Duży sukces odnieśli policjanci ze Stalowej Woli w klasyfikacjach indywidualnych. Funkcjonariusz reprezentujący stalowowolską komendę zwyciężył w kategorii policjant operacyjno-rozpoznawczy, wyprzedzając przedstawicieli Lubaczowa i Mielca. Z kolei policjant pionu dochodzeniowo-śledczego ze Stalowej Woli uplasował się na trzecim miejscu w swojej kategorii.

Najlepsi uczestnicy konkursu będą reprezentować garnizon podkarpacki podczas finału IX Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2026”, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.

