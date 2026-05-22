„Kwiaty dla Mamy i Taty”. Wyjątkowy koncert w NCK „Sokół”

Muzyka, taniec i dziecięce występy pełne emocji - tak zapowiada się koncert „Kwiaty dla Mamy i Taty”, który odbędzie się 26 maja o godz. 17 w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Wydarzenie będzie artystycznym prezentem z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na scenie zaprezentują się zespoły taneczne NCK „Sokół” prowadzone przez Teresę Świdecką-Węglarz i Natalię Wojtak. Wystąpią grupy Mini Fuks Maluchy, Mini Fuks V, Mini Fuks IV oraz Skrzaty. Publiczność zobaczy również pokazy grup baletowych prowadzonych przez Norę Cotter-Szymik.

Podczas koncertu nie zabraknie także muzycznych wzruszeń. Przed widzami wystąpią wokaliści Studia Wokalnego NCK „Sokół”, przygotowani przez Alinę Bytnar i Dorotę Nieradkę.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być okazją do wspólnego świętowania i podziękowania rodzicom poprzez sztukę oraz występy młodych artystów rozwijających swoje pasje w niżańskim centrum kultury.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

