Teatr opanuje Nisko

Tegoroczna odsłona teatralnego święta rozpocznie się w piątek, 22 maja, od spektaklu „Kalosze szczęścia” w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek „Małe Mi”. Przedstawienie inspirowane twórczością Hansa Christiana Andersena skierowane jest do najmłodszych widzów. Wieczorem na scenie pojawi się Teatr Ad Hoc ze Stalowej Woli z groteskową farsą Sławomira Mrożka „Męczeństwo Piotra Oheya”.

Sobota upłynie pod znakiem rodzinnych wydarzeń plenerowych w Parku Miejskim w Nisku. Publiczność zobaczy m.in. spektakl „Jagodowe tarapaty, kiedy nie ma w domu taty” oraz „Niesamowite przygody skarpetek”. Wieczorem widzowie wrócą do sali widowiskowej NCK „Sokół”, gdzie Teatr „Kontynuacja” zaprezentuje poruszającą „Antygonę w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego.

Finał Majówki Teatralnej zaplanowano na niedzielę, 24 maja. O godz. 18 na scenie wystąpi Andrzej Seweryn z monodramem „Wokół Szekspira”. To wyjątkowa propozycja zarówno dla miłośników klasyki, jak i osób dopiero odkrywających twórczość Williama Shakespeare’a.

Organizatorzy podkreślają, że Majówka Teatralna od lat przyciąga publiczność różnorodnym repertuarem i atmosferą prawdziwego święta sceny. Co ważne - wstęp na wszystkie spektakle, poza monodramem Andrzeja Seweryna, jest bezpłatny.