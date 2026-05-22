Nisko 22 maja 2026

Teatr opanuje Nisko

W dniach 22–24 maja Nisko ponownie stanie się teatralnym sercem regionu. Przed mieszkańcami kolejna edycja wydarzenia „Majówka Teatralna”, organizowanego przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. W programie znalazły się spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a na finał - wyjątkowy monodram Andrzeja Seweryna.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczna odsłona teatralnego święta rozpocznie się w piątek, 22 maja, od spektaklu „Kalosze szczęścia” w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek „Małe Mi”. Przedstawienie inspirowane twórczością Hansa Christiana Andersena skierowane jest do najmłodszych widzów. Wieczorem na scenie pojawi się Teatr Ad Hoc ze Stalowej Woli z groteskową farsą Sławomira Mrożka „Męczeństwo Piotra Oheya”.

Sobota upłynie pod znakiem rodzinnych wydarzeń plenerowych w Parku Miejskim w Nisku. Publiczność zobaczy m.in. spektakl „Jagodowe tarapaty, kiedy nie ma w domu taty” oraz „Niesamowite przygody skarpetek”. Wieczorem widzowie wrócą do sali widowiskowej NCK „Sokół”, gdzie Teatr „Kontynuacja” zaprezentuje poruszającą „Antygonę w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego.

Finał Majówki Teatralnej zaplanowano na niedzielę, 24 maja. O godz. 18 na scenie wystąpi Andrzej Seweryn z monodramem „Wokół Szekspira”. To wyjątkowa propozycja zarówno dla miłośników klasyki, jak i osób dopiero odkrywających twórczość Williama Shakespeare’a.

Organizatorzy podkreślają, że Majówka Teatralna od lat przyciąga publiczność różnorodnym repertuarem i atmosferą prawdziwego święta sceny. Co ważne - wstęp na wszystkie spektakle, poza monodramem Andrzeja Seweryna, jest bezpłatny.

Komentarze

Piotr
2026-05-22 13:07:55
Andrzej Seweryn okazał się zgorzkniałem dziadkiem, ziejącym nienawiścią do Kaczyńskiego i sympatyków PIS. Namawia swojego rozmówce aby nie rozmawiał z przeciwnikami tylko ********. Nie przeprosił a jest przedstawicielem niby elit kulturalnych. Jako aktor był dobry. Jako człowiek jest beznadziejny. Boże chroń przed takimi celebrytami.
