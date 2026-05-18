7 z rzędu zwycięstwo rezerw „Stalówki”

Po 11 latach 4 liga wraca do Leżajska. Pogoń pokonała w ostatniej kolejce stalowowolskiej ligi okregowej Jezioraka Chwałowice 3:0 i zapewniła sobie awans do czwartej ligi. W Zdziarach w spotkaniu drugiej drużyny tabeli z trzecią, górą była jedenastka ze Stalowej Woli - siódme zwycięstwo piłkarzy trenera Sławomira Adamusa - a z Nowej Dęby z kompletem punktów wrócił Sokół Kamień.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Zdziarach wynik otworzył w 90 sekundzie gry Olaf Nowak. To pierwszy jego występ po wyleczeniu kontuzji. Po raz ostatni pomocnik pierwszej „Stalówki” wystąpił w meczu o punkty pod koniec października ubiegłego roku, w drugiej lidze w Kleczewie. W Zdziarach popisał się celnym uderzeniem zza pola karnego. Kilkadziesiąt sekund później wyrównał z pola karnego, wychowanek Stali, Mateusz Kogut. W 7. minucie goście ponownie objęli prowadzenie - strzelcem gola był Piotr Wójs. Miejscowi wyrównali w 19. minucie. Lewą stronę pogonił z piłką Kogut, znalazł się w sytuacji „sam na sam” i po raz drugi umieścił piłkę w siatce rywala.
Na kolejne trafienie trzeba było czekać do 68. minuty - w zamieszaniu podbramkowym najszybciej odnalazł się Kamil Opoka. Gospodarze po raz trzeci doprowadzili do wyrównania. Po błędzie bramkarza Stali piłkę w siatce umieścił Jakub Cieśla. Trzy minuty później ponownie wygrywa Stal. Gola z rzutu karnego strzelił Nowak - trzeba dodać, że dość szczęśliwie, bo Drzymała był bliski obronienia. W doliczony czasie gry, po skałdnej kontrze, bramkarz LZS-u Zdziary skapitulował po uderzeniu Kacpra Tereszkiewicza, a za chwilę najlepszy strzelec „okręgówki”, Artur Łuczak trafił z karnego w słupek.

LZS Zdziary - Stal II Stalowa Wola 3:5 (2:2)
0-1 Nowak (1), 1-1 Kogut (3), 1-2 Wójs (7), 2-2 Kogut (19), 2-3 Opoka (68), 3-3 Cieśla (81), 3:4 Nowak (84-rzut karny), 3-5 Tereszkiewicz (90+1)
Stal: Madej - Drozd, Książek, Fedejko, Żółtek, Nowak (88 Tereszkiewicz), Wójs, Opoka, Ziemian, Kominek, Gnatek (89 Moskal).
Zdziary: Drzymała - Jandziński, Naslyan, Tofilski, Urbanik, Moskal (58 Cichoń), Marchut (60 Cupak), Wiatr, Urbanik, Kogut, Sobiło (40 Cieśla), Łuczak.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg)
Żółte kartki: Jandziński - Żółtek, Gnatek.

Pogoń Leżajsk – Jeziorak Chwałowice 3:0 (2:0)
1-0 Maliarenko (20), 2-0 Bosak (24), 3-0 Maliarenko (65)
Pogoń: Szpila – Sobolewski (55 Zacharyasz), Drożdżal (70 Gałka), Bosak (70 M.Baj), Fusiarz, Siara (63 Kisielewicz), Flis (55 Kuczek), Głodowski (55 Staroń), S.Baj (46 Kruk), Grabarz (63 Miazga), Maliarenko.
Jeziorak: Osiński – Nowiński, Latawiec, M.Kurkiewicz, Kowal, Suszek, G.Kurkiewicz, Skwara, Oskroba, Ścipień, Kamiński.

Sędziował Tomasz Wilk (Nowa Dęba).

W pozostałych meczach:
Stal Nowa Dęba – Sokół Kamień 1:4 (1:3)
Głód (4) – Podstawek (11, 27), Rychko (42), Kvaterniuk (57)
Olimpia Pysznica – LKS Brzyska Wola 6:0 (1:0)
Kwiatkowski (14), A.Golik (56), Fabianowski (58), Ciupak (71), Samulak (73), Kuźniar (89)
Sparta Jeżowe – Tanew Wólka Tanewska 2:1 (0:0)
Szewczyk (67), Sabat (79) – Siembida (76)
Siarka II – Czarni Lipa 1:1 (0:1)
Skrok 68 – Szeser 14
Słowianin Grębów – San Kłyżów 1:1 (0:0)
Ciba (90+3) – Siek (84)
Pauzowała Unia Nowa Sarzyna.

Tabela za www.regiowyniki.pl 

