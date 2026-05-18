Stalowa Wola 18 maja 2026

Stalowa Wola pamięta o bohaterach AK z rozwadowskiej „Górki”

W poniedziałek, 18 maja, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz radny Rady Miejskiej Adam Krotoszyński złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci związanych z niemiecką obławą na tzw. „Górkę” w Rozwadowie.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Budynek dawnego kina podczas II wojny światowej był konspiracyjnym lokalem Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko–Stalowa Wola. To właśnie tam 18 maja 1944 roku gestapo przeprowadziło obławę na żołnierzy polskiego podziemia.

- Pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie za wolność, jest naszą moralną powinnością. To miejsce, gdzie przed 82 laty żołnierze Armii Krajowej Stanisław Szumielewicz „Kryspin” oraz dowódca Kedywu Stanisław Bełżyński „Kret”, oddali życie w walce z okupantem, jest dla nas symbolem odwagi i poświęcenia. Musimy dbać o to, by pamięć o tych bohaterach nigdy nie zaginęła - zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przypomnijmy, że w czasie obławy zginęło dwóch żołnierzy Armii Krajowej - Stanisław Szumielewicz „Kryspin” oraz Stanisław Bełżyński „Kret”. Pamięć o wydarzeniach sprzed 82 lat jest wciąż pielęgnowana przez mieszkańców i lokalne środowiska patriotyczne.

