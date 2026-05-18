Stalowa Wola pamięta o bohaterach AK z rozwadowskiej „Górki”

Budynek dawnego kina podczas II wojny światowej był konspiracyjnym lokalem Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko–Stalowa Wola. To właśnie tam 18 maja 1944 roku gestapo przeprowadziło obławę na żołnierzy polskiego podziemia.

- Pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie za wolność, jest naszą moralną powinnością. To miejsce, gdzie przed 82 laty żołnierze Armii Krajowej Stanisław Szumielewicz „Kryspin” oraz dowódca Kedywu Stanisław Bełżyński „Kret”, oddali życie w walce z okupantem, jest dla nas symbolem odwagi i poświęcenia. Musimy dbać o to, by pamięć o tych bohaterach nigdy nie zaginęła - zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Pamięć o wydarzeniach sprzed 82 lat jest wciąż pielęgnowana przez mieszkańców i lokalne środowiska patriotyczne.