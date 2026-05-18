Stalowa Wola 18 maja 2026

Komunikat w sprawie bazy pogotowia ratunkowego

Władze powiatu, dyrekcja stalowowolskiego szpitala oraz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zapewniają, że planowana zmiana miejsca stacjonowania karetek w Stalowej Woli nie wpłynie na bezpieczeństwo pacjentów ani funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W Stalowej Woli planowana jest modernizacja obiektu przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego, który w przyszłości ma stać się nową siedzibą lokalnej bazy pogotowia ratunkowego. Inwestycję realizować będzie Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Zakres prac przewiduje gruntowną przebudowę budynku o funkcji usługowo-biurowej. W ramach modernizacji zaplanowano m.in. wymianę i wykonanie nowych instalacji, odświeżenie i dostosowanie części socjalnej, a także przebudowę garaży, w których stacjonują karetki. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb zespołów ratownictwa medycznego oraz ich codziennej pracy operacyjnej.

Zgodnie z założeniami, prace budowlane mają zostać zrealizowane w ciągu około trzech miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Jak czytamy w poniższym komunikacie, planowane zmiany nie powinny w żaden sposób wpłynąć na funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w mieście.

