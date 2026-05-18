Wkrótce Stalowa Wola stanie się centrum innowacji

Już 23 maja w Stalowej Woli odbędzie się hackathon SpaceShield Hack, który przyciągnie międzynarodowych ekspertów sektora kosmicznego i obronnego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcym im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad dwustu uczestników, którym pomagało przeszło sześćdziesięciumentorów, specjalistów i przedstawicieli branży Space & Defence.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. były dyrektor NASA John Hall oraz Krzysztof Kurdyła z popularnego profilu „Nauka. To Lubię”.

SpaceShield Hack to 24-godzinny hackathon, podczas którego uczestnicy będą pracować nad rozwiązaniami problemów, odpowiadającymi na realne wyzwania technologiczne i społeczne.

Projekty rozwijane będą w czterech kategoriach:

- Space
- Defence
- Dual Use
- Entertainment

Przez całą dobę, zespoły otrzymają wsparcie mentorów reprezentujących świat nauki, nowych technologii, sektora kosmicznego oraz przemysłu obronnego.

Dodatkowe wyzwania przygotowały również firma Aldec oraz Polskie Towarzystwo Rakietowe. Uczestnicy będą mogli zdobyć nagrody i wyróżnienia za najlepsze rozwiązania technologiczne.

Aktualna pula nagród wynosi już 60 000 złotych i stale rośnie. Organizatorzy przygotowali także wyjątkowe nagrody specjalne. Jedną z nich jest wyjazd do Toulouse dla całego zwycięskiego zespołu, obejmujący wizytę w Cité de l'Espace oraz muzeum lotnictwa.

Hackathon skierowany jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje pomysły
i sprawdzić się w pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami niezależnie od doświadczenia. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze są kreatywność, zaangażowanie i gotowość do działania.

Rejestracja uczestników nadal trwa, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy i szczegóły wydarzenia: SpaceShield Hack.

Organizatorem wydarzenia jest Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. w ramach projektu Space4Talents.




