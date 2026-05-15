Podkarpacki Dzień Kultury Dworskiej już 24 maja w Bielinach

Organizatorzy przygotowali program łączący edukację historyczną, pokazy artystyczne i muzykę na żywo. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.30 oficjalnym otwarciem.

Od godz. 16.45 do 19.00 uczestnicy będą mogli odwiedzić „Miasteczko Dworskie”, w którym zaplanowano m.in. stoiska tematyczne, prezentacje związane z Karpackim Szlakiem Domów Historycznych i Ogrodów, a także pokazy mody i tańców dworskich przygotowane przez Stowarzyszenie Damy i Husary. Nie zabraknie również warsztatów kultury dworskiej z degustacją oraz występów lokalnych zespołów - Kapeli Flisackiej i Chóru Ulanów.

Miłośnicy dawnych tradycji będą mogli dodatkowo skorzystać z flisackich spływów galarami oraz przejażdżek bryczką, zaplanowanych w godzinach 17.00-18.30.

Kulminacyjnym punktem programu będzie koncert finałowy Olgi Bończyk, który rozpocznie się o godz. 19.00. Znana aktorka i wokalistka wystąpi na scenie plenerowej w zabytkowym otoczeniu zespołu dworsko-parkowego.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego regionu oraz przypomnienie tradycji związanych z kulturą dworską Podkarpacia.