Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
olczyk
0.0 / 5
Ulanów 15 maja 2026

Podkarpacki Dzień Kultury Dworskiej już 24 maja w Bielinach

24 maja Zespół Dworsko-Parkowy w Bielinach zamieni się w miejsce spotkania z historią, muzyką i kulturą dworską. W ramach Podkarpackiego Dnia Kultury Dworskiej mieszkańcy regionu oraz goście będą mogli uczestniczyć w licznych atrakcjach plenerowych, a zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Olgi Bończyk. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy przygotowali program łączący edukację historyczną, pokazy artystyczne i muzykę na żywo. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.30 oficjalnym otwarciem.

Od godz. 16.45 do 19.00 uczestnicy będą mogli odwiedzić „Miasteczko Dworskie”, w którym zaplanowano m.in. stoiska tematyczne, prezentacje związane z Karpackim Szlakiem Domów Historycznych i Ogrodów, a także pokazy mody i tańców dworskich przygotowane przez Stowarzyszenie Damy i Husary. Nie zabraknie również warsztatów kultury dworskiej z degustacją oraz występów lokalnych zespołów - Kapeli Flisackiej i Chóru Ulanów.

Miłośnicy dawnych tradycji będą mogli dodatkowo skorzystać z flisackich spływów galarami oraz przejażdżek bryczką, zaplanowanych w godzinach 17.00-18.30.

Kulminacyjnym punktem programu będzie koncert finałowy Olgi Bończyk, który rozpocznie się o godz. 19.00. Znana aktorka i wokalistka wystąpi na scenie plenerowej w zabytkowym otoczeniu zespołu dworsko-parkowego.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego regionu oraz przypomnienie tradycji związanych z kulturą dworską Podkarpacia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Stalowa Wola
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo nad zalewem w Nisku
Nisko
Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo nad zalewem w Nisku
W Jastkowicach odsłonią pomnik poświęcony historii Wojska Polskiego i tradycji oręża
Pysznica
W Jastkowicach odsłonią pomnik poświęcony historii Wojska Polskiego i tradycji oręża
Będzie więcej zieleni i mniej betonu
Stalowa Wola
Będzie więcej zieleni i mniej betonu
Zielone zmiany przy USC. Wykonawca wybrany
Stalowa Wola
Zielone zmiany przy USC. Wykonawca wybrany
Poszukiwany 42-latek zatrzymany przez policję
Stalowa Wola
Poszukiwany 42-latek zatrzymany przez policję
Rusza projekt mieszkań treningowych w gminie Ulanów
Ulanów
Rusza projekt mieszkań treningowych w gminie Ulanów
Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Nisku
Nisko
Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Nisku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu