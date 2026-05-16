„Od koralika do kolczyka” - warsztaty w MDK

Zajęcia są skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy podkreślają, że nie jest wymagane żadne doświadczenie - wystarczą chęci i odrobina kreatywności.

Warsztaty odbędą się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 15 w sali edukacyjnej MDK. Udział jest płatny, a liczba miejsc ograniczona.

Podczas zajęć zapewnione zostaną wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do pracy.

Organizatorzy proszą, aby dzieci i młodzież do 16. roku życia uczestniczyły w warsztatach pod opieką dorosłych. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami zalecany jest wcześniejszy kontakt z MDK.

Bilety można kupić w kasie Miejskiego Domu Kultury oraz online.