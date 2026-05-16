„Od koralika do kolczyka” - warsztaty w MDK

Zajęcia są skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorzy podkreślają, że nie jest wymagane żadne doświadczenie - wystarczą chęci i odrobina kreatywności.
Warsztaty odbędą się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 15 w sali edukacyjnej MDK. Udział jest płatny, a liczba miejsc ograniczona.
Podczas zajęć zapewnione zostaną wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do pracy.
Organizatorzy proszą, aby dzieci i młodzież do 16. roku życia uczestniczyły w warsztatach pod opieką dorosłych. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami zalecany jest wcześniejszy kontakt z MDK.
Bilety można kupić w kasie Miejskiego Domu Kultury oraz online.
