Stalowa Wola 15 maja 2026

Poszukiwany 42-latek zatrzymany przez policję

Stalowowolscy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, chcąc uniknąć odbycia zasądzonej kary.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia oraz listu gończego wydanego przez sądy w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Dotyczyły one m.in. niealimentacji, kradzieży i przywłaszczenia.

Zatrzymany ma do odbycia karę łącznie 191 dni pozbawienia wolności. Po ujęciu został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok.

Policjanci z wydziału kryminalnego na co dzień zajmują się ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych i ich zatrzymywaniem. Jak podkreślają funkcjonariusze, działania te mają na celu doprowadzenie do wykonania orzeczeń sądowych i uniknięcie sytuacji, w których osoby skazane pozostają na wolności.

W ostatnich dniach stalowowolscy policjanci zatrzymali kilka osób poszukiwanych, część z nich uniknęła osadzenia po uregulowaniu zaległych należności.

