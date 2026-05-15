Poszukiwany 42-latek zatrzymany przez policję

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia oraz listu gończego wydanego przez sądy w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Dotyczyły one m.in. niealimentacji, kradzieży i przywłaszczenia.

Zatrzymany ma do odbycia karę łącznie 191 dni pozbawienia wolności. Po ujęciu został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok.

Policjanci z wydziału kryminalnego na co dzień zajmują się ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych i ich zatrzymywaniem. Jak podkreślają funkcjonariusze, działania te mają na celu doprowadzenie do wykonania orzeczeń sądowych i uniknięcie sytuacji, w których osoby skazane pozostają na wolności.

W ostatnich dniach stalowowolscy policjanci zatrzymali kilka osób poszukiwanych, część z nich uniknęła osadzenia po uregulowaniu zaległych należności.