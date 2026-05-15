W Jastkowicach odsłonią pomnik poświęcony historii Wojska Polskiego i tradycji oręża

Uroczystości patriotyczne, msza święta, apel pamięci oraz odsłonięcie nowego pomnika - tak zapowiada się wydarzenie, które odbędzie się 19 maja w Jastkowicach. Inicjatywa ma upamiętnić historię Wojska Polskiego oraz tradycje oręża polskiego związane z miejscowością i regionem.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorami wydarzenia są Gmina Pysznica, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Nisko–Stalowa Wola oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9:00 mszą świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach. Następnie uczestnicy przemaszerują pod pomnik usytuowany przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej.

Oficjalne odsłonięcie monumentu zaplanowano na godz. 10:15. W programie przewidziano również apel pamięci oraz złożenie kwiatów. Pomnik ma stanowić symbol pamięci o mieszkańcach walczących o wolność Ojczyzny oraz o historii polskiego wojska i lokalnych tradycjach patriotycznych.

Na zakończenie uroczystości odbędzie się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły w Jastkowicach oraz Grupę Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” Jastkowice.

UWAGA! Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie Jastkowic. 

Utrudnienia wystąpią w godz. 10.00–12.30 na drogach powiatowych: ul. Armii Krajowej oraz ul. Mickiewicza w Jastkowicach.

Na odcinku od kościoła do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach w godz. 10.00-10.15 ruch będzie odbywał się jednym pasem ze względu na przemarsz uczestników uroczystości.

Na czas uroczystości odsłonięcia pomnika zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Mickiewicza przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastkowicach (od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Cichą). Ruch zostanie przekierowany z ul. Armii Krajowej przez ulicę Cichą.

avatar
