Stalowa Wola 15 maja 2026

Zielone zmiany przy USC. Wykonawca wybrany

Stalowa Wola wybrała wykonawcę kolejnej części projektu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Tym razem zmiany obejmą teren przy Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Skoczyńskiego 12.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prace zrealizuje firma SPA4GARDEN z Krakowa. Wartość inwestycji wynosi ponad 417 tys. zł.

Projekt obejmuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni wokół Sali Ślubów. W ramach inwestycji powstaną nowe ciągi piesze, uporządkowana zostanie zieleń, a teren zostanie wzbogacony o dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Pojawią się także elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci.

W planach jest również budowa niewielkiego ogrodzenia lub muru z możliwością obsadzenia go roślinnością pnącą, co ma dodatkowo zazielenić przestrzeń i poprawić jej estetykę. Teren zostanie wyposażony w system retencji i wykorzystania wód opadowych, a także system nawadniania roślin oparty na zgromadzonej wodzie. W projekcie przewidziano również montaż oświetlenia ogrodowego oraz fontanny.

Inwestycja została zaplanowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, a następnie zrealizuje wszystkie prace budowlane wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bardziej estetycznej i przyjaznej przestrzeni wokół Urzędu Stanu Cywilnego, która ma podkreślać wyjątkowy charakter uroczystości ślubnych i ważnych momentów w życiu mieszkańców.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, w zakresie działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu.

