Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Wiklinowy Rajd Rowerowy

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na kolejny rajd rowerowy. Tym razem uczestnicy pojadą do Rudnika nad Sanem, znanego jako „Polska Stolica Wikliny”.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Trasa poprowadzi przez nadsańskie tereny wśród wierzbowych łęgów. Celem wyprawy będzie Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem - placówka wystawienniczo-edukacyjna, która popularyzuje tradycje związane z wikliną. Na miejscu można zobaczyć m.in. wystawy historyczne, archeologiczne i etnograficzne oraz ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej.

Rajd odbędzie się w sobotę, 24 maja. Start zaplanowano na godzinę 10 z Orlika w Pysznicy przy ul. Wolności 261. Długość trasy wyniesie około 50 kilometrów.

Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszych zapisów. Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

