Wiklinowy Rajd Rowerowy

Trasa poprowadzi przez nadsańskie tereny wśród wierzbowych łęgów. Celem wyprawy będzie Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem - placówka wystawienniczo-edukacyjna, która popularyzuje tradycje związane z wikliną. Na miejscu można zobaczyć m.in. wystawy historyczne, archeologiczne i etnograficzne oraz ekspozycje wikliny użytkowej i artystycznej.

Rajd odbędzie się w sobotę, 24 maja. Start zaplanowano na godzinę 10 z Orlika w Pysznicy przy ul. Wolności 261. Długość trasy wyniesie około 50 kilometrów.

Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszych zapisów. Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.