Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
olczyk
0.0 / 5
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 15 maja 2026

W Zdziarach weryfikacja młodej „Stalówki” i pojedynek najlepszych snajperów

Przed nami 25. seria w rozgrywkach ligi okręgowej, a w niej sobotnia konfrontacja drugiej drużyny tabeli ligowej z trzecią; LZS Zdziary i Stali II Stalowa Wola. W ostatniej kolejce, rozegranej w środę 13 maja, w pięciu spotkaniach wygrywali goście, a gospodarze w dwóch. Piąty mecz z rzędu bez straty bramki zanotowały rezerwy „Stalówki”.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W szóstym meczu z rzędu na listę strzelców trafił Adrian Piotrowski. W sześciu ostatnich kolejkach 18-letni napastnik zespołu ze Stalowej Woli strzelił 11 goli! Skuteczniejszy od niego na wiosnę jest dwa razy od niego starszy Artur Łuczak z LZS Zdziary - w ostatnich pięciu meczach, 13 zdobytych bramek, a w całym sezonie… 27. Czy także w sobotę ta dwójka bombardierów trafi na listę strzelców?

25. kolejka
16 maja: LZS Zdziary - Stal II Stalowa Wola (13), Olimpia Pysznica - LKS Brzyska Wola (15.30), Słowianin Grębów - San Kłyżów (17), Stal Nowa Dęba - Sokół Kamień (17), Sparta Jeżowe - Tanew Wólka Tanewska (18)
17 maja: Siarka II - Czarni Lipa (11), Pogoń Leżajsk - Jeziorak Chwałowice (17)
Pauzuje Unia Nowa Sarzyna

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Stalowa Wola
Smyłek zatrzymał Resovię. Stal wywozi z Rzeszowa punkcik
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Stalowa Wola
Zdominowali igrzyska w Katowicach i myślą o… Chile
Na pierwszym miejscu „Stalówki”. Z kompletem zwycięstw!
Stalowa Wola
Na pierwszym miejscu „Stalówki”. Z kompletem zwycięstw!
Srebrna sztafeta Stali
Stalowa Wola
Srebrna sztafeta Stali
Poranek w ruchu, energia w brzuchu. Sport, zdrowie i dobra energia!
Stalowa Wola
Poranek w ruchu, energia w brzuchu. Sport, zdrowie i dobra energia!
Koszykarskie emocje 3x3 w Stalowej Woli. Znamy finalistów MMP
Stalowa Wola
Koszykarskie emocje 3x3 w Stalowej Woli. Znamy finalistów MMP
Młoda „Stalówka” zatrzymana przez bramkarza Łańcuta
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” zatrzymana przez bramkarza Łańcuta
Sokół wrócił z dalekiej podróży. Mażysz uratował remis
Stalowa Wola
Sokół wrócił z dalekiej podróży. Mażysz uratował remis
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu