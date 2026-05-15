W Zdziarach weryfikacja młodej „Stalówki” i pojedynek najlepszych snajperów

W szóstym meczu z rzędu na listę strzelców trafił Adrian Piotrowski. W sześciu ostatnich kolejkach 18-letni napastnik zespołu ze Stalowej Woli strzelił 11 goli! Skuteczniejszy od niego na wiosnę jest dwa razy od niego starszy Artur Łuczak z LZS Zdziary - w ostatnich pięciu meczach, 13 zdobytych bramek, a w całym sezonie… 27. Czy także w sobotę ta dwójka bombardierów trafi na listę strzelców?

25. kolejka

16 maja: LZS Zdziary - Stal II Stalowa Wola (13), Olimpia Pysznica - LKS Brzyska Wola (15.30), Słowianin Grębów - San Kłyżów (17), Stal Nowa Dęba - Sokół Kamień (17), Sparta Jeżowe - Tanew Wólka Tanewska (18)

17 maja: Siarka II - Czarni Lipa (11), Pogoń Leżajsk - Jeziorak Chwałowice (17)

Pauzuje Unia Nowa Sarzyna