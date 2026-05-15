Rusza projekt mieszkań treningowych w gminie Ulanów

Projekt ma wspierać uczestników w zdobywaniu większej samodzielności i przygotowaniu do niezależnego życia. Pod okiem trenerów będą oni uczyć się codziennych czynności, takich jak prowadzenie domu, przygotowywanie posiłków, dbanie o porządek i higienę czy gospodarowanie budżetem.

Zajęcia będą prowadzone w ramach mieszkań treningowych, gdzie uczestnicy krok po kroku rozwijają praktyczne umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 300 tys. zł, z czego zdecydowana większość środków pochodzi z dofinansowania w ramach programu „Wspieramy Aktywność” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest nie tylko nauka praktycznych umiejętności, ale także budowanie pewności siebie i stopniowe włączanie uczestników w samodzielne życie społeczne.