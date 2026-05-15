Nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo nad zalewem w Nisku

Umowę na realizację zadania podpisano w Starostwie Powiatowym w Nisku. Projekt dotyczy budowy drogi dla pieszych w ciągu ulic Słoneczna i Dąbrowskiego.

Nowy chodnik będzie wykonany z kostki brukowej i połączy istniejące odcinki infrastruktury pieszej z rejonem zalewu. W praktyce ma to usprawnić dojście m.in. do terenów rekreacyjnych oraz parkingów w tej części miasta.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Niżańskiego i Gminy i Miasta Nisko - koszty zostaną podzielone po równo. Całkowita wartość zadania wynosi 188 724,24 zł. Prace mają zostać zakończone w ciągu kilku miesięcy.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm M-VIA.

Tuż po podpisaniu umowy przekazano teren budowy.