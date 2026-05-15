Wejście do SLO w Stalowej Woli wkrótce całkowicie się odmieni
Stalowa Wola 15 maja 2026

Będzie więcej zieleni i mniej betonu

W kilku miejscach Stalowej Woli mieszkańcy mogą spodziewać się dużych zmian. Miasto rozpoczyna inwestycję, której celem jest zwiększenie ilości zieleni i lepsze zatrzymywanie deszczówki. Prace obejmą teren przy ul. Hutniczej 13, okolice Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz parking przy ul. Wojska Polskiego 28.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Całość inwestycji pochłonie ponad 1,6 mln zł. Za realizację zadania odpowiadać będzie konsorcjum firm Chamot Infratech.

Jednym z miejsc objętych inwestycją będzie teren przy blokach przy ul. Hutniczej 13. Pojawią się tam nowe nasadzenia, elementy małej architektury oraz przebudowane zostanie oświetlenie. Część betonowych i nieprzepuszczalnych nawierzchni zostanie usunięta, by teren lepiej wchłaniał wodę opadową.

Zmiany czekają także okolice Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Przebudowany zostanie parking i przestrzeń przy głównym wejściu do szkoły. W planach są również nowe rabaty retencyjne, zieleń oraz elementy małej architektury.

Trzecia część inwestycji obejmie parking przy ul. Wojska Polskiego 28. Powstaną tam przepuszczalne nawierzchnie, które mają ograniczyć problem zalegającej wody po intensywnych opadach. W ramach prac wymienione zostanie także oświetlenie i pojawi się nowe oznakowanie.

Miasto tłumaczy, że głównym celem inwestycji jest zwiększenie terenów biologicznie czynnych i ograniczenie odpływu deszczówki do kanalizacji. Ma to pomóc w walce z lokalnymi podtopieniami oraz zjawiskiem tzw. miejskiej wyspy ciepła, które szczególnie odczuwalne jest latem na mocno zabudowanych osiedlach.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Parking przyblokowy - ul. Wojska Polskiego 28
