Wśród zegarów, winyli i wspomnień

Pierwszy targ staroci w najstarszej dzielnicy Stalowej Woli odbył się 15 kwietnia 2018 roku. Tradycja liczy już zatem osiem lat i nic nie zapowiada tego, by miała się zakończyć. Wręcz przeciwnie – popularność rynku wzrasta w dużym tempie. Można na nim spotkać zarówno osoby, które po raz pierwszy zwiedzają targ, jak i te, które są jego stałymi bywalcami.

- Córka jest tu po raz pierwszy, ale ja przychodzę tu za każdym razem, kiedy odbywa się targ. Zawsze coś sobie kupię - mówi jedna z odwiedzających rynek.

- Tyle tu pięknych rzeczy, że chciałoby się wszystkie, ale jakby je kupić, to trzeba by wystawić swój stragan, bo ciężko to wszystko pomieścić w domu. Ale wcale mnie to nie powstrzymuje przed tym, by za każdym razem coś kupić [śmiech] - mówi inna kupująca.

Zegary, winyle, kasety, płyty DVD, książki, ceramika i wiele innych antyków czeka na kolekcjonerów z różnych stron świata. Wstęp na targ jest bezpłatny, a stoisko (bez uiszczania opłaty targowej) może wystawić każdy, kto wcześniej zapoznał się z regulaminem Targu umieszczonym na stronie Urzędu Miasta oraz skontaktował się z organizatorem pod numerem tel. 15 847 93 11 lub wysłał zgłoszenie na adres e-mail: mpleszka@stalowawola.pl.

Co ważne: zadowolenie z tej długoletniej tradycji nie leży tylko po stronie zwiedzających. Również sprzedawcy bardzo chętnie pojawiają się na rynku, by świadczyć swoje usługi.

- Jestem tu w każdą niedzielę, w którą odbywa się rynek. Przyjeżdżam tu z Lublina. Rozwadów to naprawdę dobra giełda. Ludzie chętnie kupują i to mnie cieszy - mówi jeden ze sprzedających.

A ci, którym 17 maja nie udało się dotrzeć na Rozwadowski Targ Staroci nie muszą się martwić. Kolejne takie wydarzenie odbędzie się już 21 czerwca.

Daria Pawusiak