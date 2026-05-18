Muzyka i sztuka podczas Nocy Muzeów w Stalowej Woli

Od godzin popołudniowych mieszkańcy odwiedzali kolejne oddziały Muzeum Regionalnego oraz Muzeum Jana Pawła II. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy historyczne, warsztaty dla dzieci i rodzinne zwiedzanie ekspozycji. Nie brakowało także spacerów śladami dawnej Stalowej Woli i spotkań z lokalną historią.

Tegoroczna Noc Muzeów w Stalowej Woli przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy chętnie odwiedzali muzealne ekspozycje i korzystali z przygotowanych atrakcji. Jednym z ważniejszych punktów programu był wernisaż wystawy Adama Magdziaka „Eteryczne przestrzenie”, prezentującej abstrakcyjne malarstwo artysty.

Wieczór na dziedzińcu Muzeum Regionalnego upłynął także pod znakiem muzyki. Przed koncertem Renaty Przemyk publiczność mogła usłyszeć Mirosława Czyżykiewicza oraz zespół Fever, którzy wprowadzili uczestników w koncertowy klimat Nocy Muzeów.

Finałem wydarzenia był występ Renaty Przemyk, która zgromadziła liczną publiczność i zakończyła tegoroczną Noc Muzeów w Stalowej Woli muzycznym akcentem.