San płynie jak… burza. Od zwycięstwa do zwycięstwa!

W meczu rozgrywanym na rozwadowskich Piaskach hat-tricka zanotował Mateusz Jakubiec. 17-letni napastnik Sanu z 36 zdobytymi bramkami otwiera ranking najlepszych strzelców tej grupy. Wicelider tej klasyfikacji (29 goli), Radosław Masternak z Herosów Krzaki-Słomiana trafił ostatnio dwa razy, w meczu wyjazdowym w Rzeczycy Długiej.

Ciekawy przebieg miało spotkanie Polonii Przędzel z Tanwią Harasiuki. Po 22. minutach gospodarze prowadzili 3:0. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie bramki zdobywała już tylko jedna drużyna, była nią Tanew. I… wygrała 4:3.

Po raz trzeci w tej rundzie komplet punktów „zgarnął” Lotnik Turbia. Wszystkie bramki w spotkaniu zwycięskim z Jutrzenką w Kopkach zdobył Mateusz Bełzak.

22. kolejka

Czarni II Lipa - Huragan Zdziechowice 5:1 (2:1)

Kuziora (2, 35, 63), Szkutnik (44, 66) - Michalczak (76)

Wichry Rzeczyca Długa - Herosi Krzaki-Słomiana 0:0 (0:0)

Masternak (60, 62)

Jutrzenka Kopki - Lotnik Turbia 1:3 (0:1)

Kostyra (79) - Bełzak (4, 53, 56)

San Stalowa Wola - Rotunda Krzeszów 6:2 (2:1)

Jakubiec (55, 66, 81), Matuszkiewicz (11, 79), Chyba (33) - Kulik (52), Węglarz (28)

Polonia Przędzel - Tanew Harasiuki 3:4 (3:0)

Zygmunt (12, 21), Nalepa (22) - Marczak (51), Młynarski (56), Małysza (78), Małek (82)

Orzeł Glinianka - Orzeł Rudnik nad Sanem 3:4 (1:2)

Piróg (39), Porcja (47), Smutek (87) - Kluk (13, 22, 90+4)

Sanna Zaklików - WKS Kurzyna 4:3 (2:1)

Czajka (14, 56), Niedziałek (26), Zarzeczny (74) - D.Bielak (35), S.Bielak (82, 88)

Tabela za www.regiowyniki.pl