Fot. FreePik
Stalowa Wola 25 maja 2026

4 pomysły na Dzień Mamy w Stalowej Woli

Kim jest mama? To kobieta, której miłość i wsparcie nie znają granic. Mistrzowsko łączy ze sobą obowiązki rodzinne i codzienne wyzwania, a w międzyczasie robi jeszcze tysiące innych rzeczy na raz. Taka jest właśnie mama: niestrudzona, wielozadaniowa i… niezastąpiona.

26 maj to jej święto, to czas podziękowania za całoroczny trud i znój. W Stalowej Woli nie brakuje możliwości, by ten dzień spędzić w sposób wyjątkowy – spokojnie, rodzinnie albo bardziej kulturalnie. Oto cztery inspiracje na tegoroczny Dzień Mamy.

1. Aktywnie i na świeżym powietrzu

Maj to idealny czas na nordic walking, wycieczkę rowerową czy spokojny spacer nad Sanem. Warto zabrać ze sobą również koc piknikowy, pyszne przekąski i aparat. Wspólnie spędzony czas, drobne przyjemności i pamiątkowe zdjęcia to najcenniejszy prezent jaki można ofiarować mamie.

2.Kino domowe i SPA

Dla tych, którzy jednak wolą pozostać w domu, również znajdą się pomysły na spędzenie tego dnia. Seans ulubionych filmów, maseczki, domowe pedicure i manicure? Brzmi jak idealny plan na wspólne świętowanie tego wspaniałego dnia.

3. Własnoręcznie zrobiony prezent

Najbardziej cieszą zawsze drobne gesty płynące prosto z serca. Własnoręcznie wykonana kartka, biżuteria DIY, czy śniadanie przygotowane dla mamy mogą mieć większą wartość niż kupiony prezent. Wartości nie należy zawsze przeliczać na pieniądze. Czasem to właśnie to czego nie widać gołym okiem - starania, pamięć i obecność.

4.Dzień z kulturą

Ciekawą propozycją na 26 maja jest także koncert z okazji Dnia Mamy, który odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Przygotowały go zespoły artystyczne MDK i RDK „Sokół”. Na scenie zaprezentują się m.in. grupy taneczne, chóry, orkiestra dęta oraz soliści. Wydarzenie ma charakter rodzinny i jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich mam, a wstęp na koncert jest bezpłatny.

Niezależnie od wybranego sposobu świętowania, najważniejsze jest jedno – aby tego dnia podarować mamie czas, uwagę i wdzięczność, które znaczą więcej niż najdroższe prezenty.

Daria Pawusiak

