„Akcja INTEGRACJA” połączyła mieszkańców osiedla Fabrycznego

W piątkowe popołudnie teren boiska i placu szkolnego przy Szkole Katolickiej przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli zamienił się w miejsce pełne śmiechu, zabawy i sąsiedzkiej integracji. Wszystko za sprawą rodzinnego pikniku „Akcja INTEGRACJA, czyli rodzinny piknik na Fabrycznym - 2026”, który zgromadził licznych mieszkańców Osiedla Fabrycznego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, mieszkańcami osiedla oraz specjalistyczną placówką wsparcia dziennego „Tęcza”. Piknik został sfinansowany ze środków Gminy Stalowa Wola.

Głównym celem wydarzenia była integracja mieszkańców oraz wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Organizatorzy przygotowali bogaty program bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na uczestników czekały dmuchańce, malowanie twarzy, strefa fantazyjnych fryzur, tatuaże oraz pokaz puszczania ogromnych baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy tworzyli biżuterię z koralików oraz ekologiczne bomby nasienne.

Nie zabrakło również atrakcji kulinarnych. Uczestnicy mogli skosztować świeżych gofrów, dekorować ciasteczka, a także spróbować tradycyjnych kiełbasek z grilla. Sporo emocji dostarczyły rodzinne konkurencje sportowe oraz konkurs o tytuł Króla Strzelców.

W organizację wydarzenia zaangażowało się wiele instytucji i partnerów lokalnych. Wśród nich znaleźli się wolontariusze, przedstawiciele Szkoły Katolickiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przez całe wydarzenie dopisywała słoneczna pogoda i wyjątkowo rodzinna atmosfera. Mieszkańcy chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji, rozmawiali i wspólnie spędzali czas. Piknik stał się okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale przede wszystkim do budowania relacji i wzmacniania lokalnej społeczności.

