Nowe miejsce pamięci w Jastkowicach

W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy, członkowie rodzin osób upamiętnionych, przedstawiciele środowisk patriotycznych i kombatanckich, delegacje szkół i instytucji, służb mundurowych a także reprezentanci władz samorządowych i parlamentarnych.

Obchody rozpoczęły się koncelebrowaną się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach, pod przewodnictwem ks. proboszcza Adama Węglarza.

W kościele stanęło 10 pocztów sztandarowych:

• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach

• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach

• Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie

• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy

• Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

• Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach

• Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Nisko – Stalowa Wola

• Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Trzebieszów

• Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” z Jastkowic.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik usytuowany przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

Odsłonięty monument stanowi wyraz pamięci o żołnierzach oraz mieszkańcach Jastkowic, którzy na przestrzeni lat angażowali się w walkę o wolną Ojczyznę i pielęgnowali patriotyczne wartości.

Napis na pomniku głosi:

„W hołdzie mieszkańcom Jastkowic walczącym o wolną Ojczyznę w czasie wojny polsko-bo1lszewickiej, a także na frontach II wojny światowej, w okupowanym przez Niemców kraju i poza jego granicami oraz z komunistycznym zniewoleniem Polski”.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Rafał Weber, Łukasz Bajgierowicz, Zbigniew Markut, Zbigniew Koczwara, Konrad Cholewiński oraz uczniowie z PSP w Jastkowicach. Następnie ks. proboszcz Adam Węglarz poświęcił monument.

Podczas uroczystości odbył się też, zakończony salwą honorową apel pamięci, oddający hołd wszystkim mieszkańcom Jastkowic, którzy służyli Ojczyźnie i walczyli w jej obronie. Następnie delegacje samorządowe, wojska i służb mundurowych, przedstawiciele instytucji oraz organizacji złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Ostatnim elementem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Grupę Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” z Jastkowic. Zaprezentowano program patriotyczny nawiązujący do historii Wojska Polskiego i pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległość kraju.

Pomnik został wykonany ze środków budżetu gminy Pysznica oraz dotacji pozyskanej z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Fot. UG Pysznica