Urząd, szpital i szkoły bardziej dostępne dla mieszkańców

Prace objęły kilka ważnych instytucji na terenie powiatu. W Szpitalu Powiatowym w Nisku przy ul. Kościuszki powstała winda osobowo-łóżkowa. Z kolei w budynku Starostwa Powiatowego wykonano rozbudowę obejmującą nową klatkę schodową, sanitariaty oraz windę dla osób z niepełnosprawnościami. Winda pojawiła się także w Przychodniach Specjalistycznych przy ul. Wolności oraz w Zespole Szkół w Jeżowem.

Projekt nie ograniczał się wyłącznie do prac budowlanych. Placówki zostały doposażone m.in. w system kolejkowania pacjentów, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących, możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online, a także nowe oznaczenia i tablice informacyjne.

Celem przedsięwzięcia było usunięcie barier utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom ze szczególnymi potrzebami - seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym. Dzięki inwestycjom korzystanie z urzędów, placówek medycznych i szkół ma być łatwiejsze i bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców.