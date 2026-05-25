Jacek Skrzeszewski (drugi z prawej) - fot. KKL Stal Stalowa Wola/facebook
Stalowa Wola 25 maja 2026

Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski

W Lublinie odbywały się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Zdominowali je reprezentanci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wywalczyli 21 medal i wygrali klubową klasyfikację generalną kobiet i mężczyzn. Brązowy medal wywalczył dla swojej uczelni, Jacek Skrzeszewski ze Stali Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawodnik trenera Mirosława Barszcza zajął trzecie miejsce w biegu na 800 m (czas 1:50,02). Mistrzostwo zdobył Jakub Chmielarz z Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu (1:48,07), a wicemistrzostwo Daniel Dominiak z AWF Wrocław (1:49,48).

