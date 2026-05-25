Stalowa Wola

Nie żyje dr Ryszard Napierała - wybitny ginekolog i i wieloletni ordynator

W wieku 79 lat zmarł dr Ryszard Napierała — ceniony ginekolog, chirurg i wieloletni ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Z placówką związany był nieprzerwanie od 1970 roku, a w latach 1990–2015 kierował oddziałem, budując jego renomę i najwyższe standardy opieki.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W 2000 roku przeprowadził operację repozycji narządu rodnego, polegającą na jego plastyce, która została uznana i znajduje się w podręcznikach medycznych, jako metoda dra Napierały.

Przez ponad 45 lat pracy zawodowej pomógł przyjść na świat ponad 50 tysiącom dzieci.

Zapamiętany zostanie nie tylko jako wybitny lekarz i mentor wielu pokoleń medyków, ale również człowiek o szerokich pasjach. Był wielkim miłośnikiem lotnictwa i opery.

Jego odejście to ogromna strata dla stalowowolskiej społeczności i lokalnej medycyny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 29 maja na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli o godz. 13.30

