Dominacja MKT Stalowa Wola w mistrzostwach Podkarpacia Młodzików

W grze pojedynczej dziewcząt triumfowała Alisha Sharma. W grupie finałowej pokonała Jagodę Szewczyk 6:1, 6:0 i Marię Cisłak 3:6, 6:0, 10:8. Wicemistrzostwo zapewniła sobie Jagoda po zwycięstwie nad Marią 6:0, 7:6.

W grze pojedynczej chłopców Miłosz Dziółko z MKT Stalowa Wola pokonał w finale Adama Magonia z Sokoła Rzeszów 3:6, 7:5, 11:9. Ta dwójka wywalczyła mistrzostwo w grze podójnej. W finale pokonali Adama Rzeszutkę z MKT Stalowa Wola i Olafa Szula z Sokoła Rzeszó6:2, 6:2.

Wśród dziewcząt mistrzostwo województwa w grze podwójnej wywalczyły: Alisha Sharma i Maria Cisłak. Ich rywalki Amelia Ianenko i Jagoda Szewczyk oddały mecz walkowerem.

Wyniki

Dziewczęta

Gra pojedyncza: 1. Alisha Sharma, 2. Jagoda Szewczyk, 3. Maria Cisłak, 4. Amelia Ianenko (wszystkie MKT MKT Stalowa Wola)

Gra podwójna: 1. Maria Cisłak / Alisha Sharma Alisha, 2. Amelia Ianenko / Jagoda Szewczyk (wszystkie MKT Stalowa Wola), 3. Gabriela Penar / Lena Toczek Lena (SKT Sanok), Hanna Szewc (MKT Stalowa Wola) / Aleksandra Wolańska (ST ProSpin Jasło)

Chłopcy

Gra pojedyncza: 1. Miłosz Dziółko (MKT Stalowa Wola), 2 Adam Magoń (Sokół Rzeszów), 3. Adam Rzeszutko (MKT Stalowa Wola), Olaf Szul (Sokół Rzeszów)

Gra podwójna: 1. Miłosz Dziółko (MKT Stalowa Wola / Adam Magoń (Sokół Rzeszów), 2. Adam Rzeszutko (MKT Stalowa Wola) / Olaf Szul (Sokół Rzeszów), 3. Radomir Kawa / Jan Nieradko, Filip Mysior / Antoni Zalewski (wszyscy MKT Stalowa Wola)

