Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli / facebook
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 maja 2026

Dominacja MKT Stalowa Wola w mistrzostwach Podkarpacia Młodzików

W Stalowej Woli rozgrywane były Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodziczeek i Młodzików. Z powodu niesprzyjających w dniach 16-17 maja warunków atmosferycznych zostały one przeniesione do hali tenisowej przy ul. Wyszyńskiego 1. Mistrzostwa zdominowali reprezentanci Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W grze pojedynczej dziewcząt triumfowała Alisha Sharma. W grupie finałowej pokonała Jagodę Szewczyk 6:1, 6:0 i Marię Cisłak 3:6, 6:0, 10:8. Wicemistrzostwo zapewniła sobie Jagoda po zwycięstwie nad Marią 6:0, 7:6.

W grze pojedynczej chłopców Miłosz Dziółko z MKT Stalowa Wola pokonał w finale Adama Magonia z Sokoła Rzeszów 3:6, 7:5, 11:9. Ta dwójka wywalczyła mistrzostwo w grze podójnej. W finale pokonali Adama Rzeszutkę z MKT Stalowa Wola i Olafa Szula z Sokoła Rzeszó6:2, 6:2.

Wśród dziewcząt mistrzostwo województwa w grze podwójnej wywalczyły: Alisha Sharma i Maria Cisłak. Ich rywalki Amelia Ianenko i Jagoda Szewczyk oddały mecz walkowerem.

Wyniki
Dziewczęta
Gra pojedyncza: 1. Alisha Sharma, 2. Jagoda Szewczyk, 3. Maria Cisłak, 4. Amelia Ianenko (wszystkie MKT MKT Stalowa Wola)
Gra podwójna: 1. Maria Cisłak / Alisha Sharma Alisha, 2. Amelia Ianenko / Jagoda Szewczyk (wszystkie MKT Stalowa Wola), 3. Gabriela Penar / Lena Toczek Lena (SKT Sanok), Hanna Szewc (MKT Stalowa Wola) / Aleksandra Wolańska (ST ProSpin Jasło)
Chłopcy
Gra pojedyncza: 1. Miłosz Dziółko (MKT Stalowa Wola), 2 Adam Magoń (Sokół Rzeszów), 3. Adam Rzeszutko (MKT Stalowa Wola), Olaf Szul (Sokół Rzeszów)
Gra podwójna: 1. Miłosz Dziółko (MKT Stalowa Wola / Adam Magoń (Sokół Rzeszów), 2. Adam Rzeszutko (MKT Stalowa Wola) / Olaf Szul (Sokół Rzeszów), 3. Radomir Kawa / Jan Nieradko, Filip Mysior / Antoni Zalewski (wszyscy MKT Stalowa Wola)

TUTAJ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski
4 liga. Stal Gorzyce - Sokoł Nisko 1:3
Stalowa Wola
4 liga. Stal Gorzyce - Sokoł Nisko 1:3
10 medali lekkoatletów Stali w mistrzostwach Przemyśla
Stalowa Wola
10 medali lekkoatletów Stali w mistrzostwach Przemyśla
Sokół coraz bliżej celu
Stalowa Wola
Sokół coraz bliżej celu
Cztery zwycięstwa Mikołaja Dubaja na Aqua Lublin
Stalowa Wola
Cztery zwycięstwa Mikołaja Dubaja na Aqua Lublin
San płynie jak… burza. Od zwycięstwa do zwycięstwa!
Stalowa Wola
San płynie jak… burza. Od zwycięstwa do zwycięstwa!
7 z rzędu zwycięstwo rezerw „Stalówki”
Stalowa Wola
7 z rzędu zwycięstwo rezerw „Stalówki”
Zwycięstwo Sokoła Nisko w Jaśle
Stalowa Wola
Zwycięstwo Sokoła Nisko w Jaśle
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu